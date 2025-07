Saiyaara Film X Review: अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' हुई रिलीज, जानें क्या बातें बना रहे रहे लोग

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक फिल्म सैय्यारा को समीक्षकों और दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. यह फिल्म का संगीत और दिल को छू लेने वाली कहानी लोगों को पसंद आ रही है. समीक्षाओं ने इसे पूरा "पैसा वसूल" करने वाला मनोरंजक फिल्म बताया. फिल्म का फर्स्ट पार्ट थोड़ा खिंचा हुआ होने के बावजूद, संगीत और फिल्म की कहानी लोगों को पसंद आ रही है. इंटरनेट यूजर्स के अनुसार, फिल्म का सेकेंड पार्ट- दिल दहला देने वाला, दिल टूटने वाले सीन फिल्म को खास बनाते हैं.

अहान पांडे और अनीत पड्डा की एक्टिंग के कायल हुए लोग

अहान पांडे और अनीत पड्डा को फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है . अहान जहां अपने शांत संयम और सहज उपस्थिति से प्रभावित करते हैं, वहीं अनीत कमज़ोरी और मज़बूती का संतुलन बनाते दिखते हैं. यूजर्स ने लिखा,"नेशनल क्रश." नई प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्चपैड से कहीं ज़्यादा.

अहान पांडे की कास्टिंग पर मोहित सूरी

मोहित सूरी ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे की कास्टिंग को लेकर उनका शुरू से स्पष्ट दृष्टिकोण था. सैय्यारा की अवधारणा बनाते समय उन्हें और उनकी टीम को पता था कि वे युवा, नए चेहरों को कास्ट करना चाहते हैं जो पहले प्यार की मासूमियत को दिखा सकें. सूरी के लिए नए कलाकारों के साथ काम करने का फ़ैसला कोई जुआ नहीं, बल्कि एक सोची-समझी कलात्मक पसंद थी. वे हमेशा से नई प्रतिभाओं के हिमायती रहे हैं और अपने पूरे करियर में नए संगीतकारों, गायकों और अभिनेताओं को लॉन्च करते रहे हैं.



#SaiyaaraReview - Blockbuster 💯#Saiyaara is an emotional romantic film which will connect with your heart.the story, direction, music and screenplay of the film are excellent.Both the actors have done a great job..No better director than Mohit Suri for romantic films.

⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/88KhnRpbGM