आखिरी कौन है ये यूट्यूबर जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए सैफ अली खान भी लगे लाइन में, करीना कपूर भी हुईं परेशान

बॉलीवुड के सितारों को देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगती हैं. फैन्स घंटो इंतजार करते हैं ताकि पर्दे पर दिखने वाले अपने फेवरेट सितारों की लाइव एक झलक देख सकें. पर, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सितारे भी किसी के लिए घंटो इंतजार करते होंगे. लेकिन जब बात बच्चों की होती है तो स्टार पेरेंट्स भी लाइन में लगते हैं और इंतजार करते हैं. हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और करीना कपूर की. जिनकी दुनिया दीवानी है. उनके बच्चे किसी और के दीवाने हैं. अपने बच्चों को उनके फेवरेट स्टार्स से मिलने के लिए सैफ अली खान लाइन में लगे और दोनों बच्चों की मुलाकात करवाई.

यूट्यूबर्स से मुलाकात

सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ यूट्यूबर्स मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और केएसआई के इवेंट को अटेंड करने पहुंचे थे. इस इवेंट में तैमूर और जेह को इन यूट्यूबर्स के साथ फोटो क्लिक करवानी थी. उन दोनों की मुलाकात फेवरेट यूट्यूबर्स से करवाने के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर ने काफी देर इंतजार किया और फिर लाइन में लग कर मुलाकात भी करवाई.

#LoganPaul And #MrBeast Meet #SaifAliKhan & #KareenaKapoor , #ShilpaShetty & #RajKundra , #Genelia And #MalaikaArora And Theirs Kidz At In Event In Mumbai ❤️🥰 pic.twitter.com/SSwqU18SJ9