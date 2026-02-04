दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 में रिप्लेस करेगी राउडी बेबी, रणबीर कपूर से है 4000 करोड़ का कनेक्शन

डायरेक्टर नाग अश्विन की साइंस-फिक्शन एपिक कल्कि 2898 AD के फॉलो-अप को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता एक बार फिर बढ़ गई है. हालांकि वैजयंती मूवीज की टीम और डायरेक्टर ने प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे एक्टर्स वाली इस प्रोजेक्ट के बारे में चुप्पी साध रखी है. लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने ऑनलाइन कई तरह के हिंट दिए हैं. अब एक प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेटिव ने आखिरकार यह साफ कर दिया है कि एक्ट्रेस साई पल्लवी फिल्म में SUM-80 के रोल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी.

रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात से इनकार किया है कि नाग ने साई को फाइनल कर लिया है और शूटिंग जल्द ही फिर से शुरू होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हां, मेकर्स दीपिका के जाने के बाद SUM-80 के रोल के लिए साई को देख रहे हैं. उन्हें लगता है कि वह इस रोल के लिए एकदम सही रहेंगी. ये सब सिर्फ अफवाहें हैं,क्योंकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. कृपया ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार करें."

संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से सितंबर 2025 में बाहर होने के बाद दीपिका के कल्कि 2898 AD सीक्वल से बाहर होने की खबर आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 20 दिनों तक शूटिंग करने के बावजूद सैलरी बढ़ाने की बातचीत फेल होने के बाद एक्ट्रेस ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया. एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने फिल्म के तेलुगु वर्जन में दीपिका के लिए डबिंग की थी.



वर्क फ्रंट की बात करें तो, दीपिका अगली बार एटली की AA22XA6 में नजर आएंगी, जिसमें एक्टर अल्लू अर्जुन भी हैं. यह एटली और दीपिका का शाहरुख खान की जवान (2023) के बाद दूसरा कोलैबोरेशन होगा.

साई अगली बार डायरेक्टर नितेश तिवारी की एपिक रामायण में नजर आएंगी, जिसमें वह देवी सीता का रोल निभा रही हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं.. रामायण दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

