विज्ञापन

'रामायण' में रणबीर कपूर के राम बनने पर सद्गुरु बोले- उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, रावण बने यश को बताया हैंडसम

सद्गुरु ने रणबीर कपूर के रामायण में भगवान राम बनने को लेकर दिया बड़ा बयान. उन्होंने कहा कि किसी एक्टर को उसके पिछले किरदारों के आधार पर जज करना गलत है, क्योंकि एक्टिंग एक पेशा है.

Read Time: 3 mins
Share
'रामायण' में रणबीर कपूर के राम बनने पर सद्गुरु बोले- उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, रावण बने यश को बताया हैंडसम
रामायण में रणबीर कपूर के राम बनने पर सद्गुरु का रिएक्शन
नई दिल्ली:

रणबीर कपूर अपने करियर की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म रामायण कर रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज होने जा रहा है. फिल्म का निर्देशन इंडियन सिनेमा को सबसे कमाऊ फिल्म दंगल देने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और केजीएफ स्टार यश हैं. फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. फिल्म में भगवान राम के लिए बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और मां सीता के रोल के लिए साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी को कास्ट किया गया है. रणबीर के भगवान राम के रोल के लिए चुने जाने का कई लोग विरोध कर रहे हैं. अब सद्गुरु ने रणबीर के भगवान राम बनने के रोल पर अपना रिएक्शन दिया है.

रणबीर कपूर के राम बनने पर क्या बोले सद्गुरु?

फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सद्गुरु से फिल्म रामायण पर चर्चा की और उस बारे में भी पूछा, जिसमें लोग रणबीर कपूर के राम बनने पर सवाल उठा रहे हैं. इस पर नमित ने सद्गुरु का रिएक्शन देने को बोला तो उन्होंने कहा, 'हालांकि यह किसी भी एक्टर के प्रति एक गलत सोच को दर्शाता है, लेकिन उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में कुछ ऐसे रोल किए होंगे, जो उनसे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्या पता वह कल को किसी और फिल्म में रावण का रोल कर ले'.

सद्गुरु ने एक उदाहरण देते कहा, 'तेलुगु फिल्मों में एनटी रामाराव थे, जिन्हें लोग कृष्ण भगवान मानकर पूजते थे, क्योंकि उन्होंने लगभग 15-16 फिल्मों में भगवान कृष्ण का रोल किया था, उन्होंने उनके बांसुरी बजाते हुए बड़े-बड़े कटआउट लगाए और उन्होंने चुनाव में सीधे जीत हासिल की, एक समय ऐसा था बिल्कुल वैसा ही और कुछ हद तक, यह अब भी मौजूद है, अगर आप किसी फिल्म में राम का अभिनय करते हैं, तो मैं आप में थोड़ी विनम्रता भी होनी चाहिए, लेकिन यह एक्टर के साथ अन्याय है क्योंकि, यह एक पेशेवर काम है, वह तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि राम की तरह अभिनय करने से एक्टर में में कुछ क्वालिटी जरूर आएंगी, जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा'.

फिल्म की अन्य स्टारकास्ट

वहीं, सद्गुरु ने फिल्म में रावण का रोल करने वाले एक्टर यश को एक 'हैंडसम मैन' बताया है. फिल्म में यश और रणबीर आमने सामने होंगे. फिल्म में टीवी एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे. फिल्म में सनी देओल हनुमान का रोल करते दिखेंगे. फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई थी. सेट से रणबीर कपूर, साई पल्लवी, लारा दत्त के लुक रिवील हुए थे. लारा फिल्म में कैकेयी के रोल में होंगी और टीवी की रामायण में भगवान राम का रोल कर चुके अरुण गोविल को दशरथ के किरदार में देखा जाएगा. साउथ सिंघम लेडी काजल अग्रवाल मंदोदरी और विवेक ओबेरॉय रावण के भाई विभीषण की भूमिका निभाएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranbir Kapoor, Ramanyan, Sadhguru Age, Sadhguru News, Sadhguru News Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com