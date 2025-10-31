जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' हुई रिलीज, 800 स्क्रीन पर हाउसफुल, एडवांस बुकिंग भी फुल

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के बाद आज 31 अक्टूबर को उनकी आखिरी फिल्म रोई-रोई बिनाले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. असम के लोगों के 'भगवान' जुबीन की सिंगापुर में बीती 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से मौत हो गई थी. सिंगर की आकस्मिक मौत पर पूरा असम सड़क पर उतकर रोया था. फिलहाल सिंगर की मौत पर जांच जारी है. इधर, उनके चाहनवालों के लिए सिंगर की आखिरी फिल्म उनके लिए किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं है. जुबीन की फिल्म को उनके फैंस का शानदार रिस्पांस मिल रहा है.

असम में चल रही हाउसफुल

फिल्म रोई-रोई बिनाले उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए वह 19 साल से प्लानिंग कर रहे थे, उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही यह फिल्म कंप्लीट हुई थी. सिंगर के असम से हजारों फैंस फिल्म देखने के लिए सुबह 4 बजे भारी बारिश के बीच थिएटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे. असम में हर स्क्रीन पर सिंगर की फिल्म हाउसफुल चल रही है, वहीं, अगले एक हफ्ते तक के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है. इसी के साथ असम में रोई-रोई बिनाले के अलावा सिनेमाघरों में कोई और फिल्म नहीं लगेगी. असम के अलावा भारत की 30 और सिटी में यह फिल्म थिएटर में लगी है.

800 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म

पूरे भारत में फिल्म को 800 स्क्रीन मिली है. इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 100 करोड़ रुपये से कम नहीं कमाने वाली है और यह फिल्म असम सिनेमा के लिए एक गेमचेंजर फिल्म साबित होगी. फिल्म की भारी डिमांड के चलते पूरे असम में आठ नई स्क्रीन बनाई गई है और इन सभी स्क्रीन पर पहला शो सुबह 5 बजे से शुरू होकर आधी रात तक चलेगा. जुबिन को स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए फिल्म पर लगे जीएसटी से हुई कमाई को कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दी जाएगी, जिसे जुबिन ने बनाया था.

क्या बोले फिल्ममेकर्स ?

बता दें, फिल्म रोई-रोई बिनाले को राजेश भुयान ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने एनडीटीवी को बताया, यह फिल्म जुबीन की नहीं, बल्कि उनके चाहने वालो की है, लोग सुबह 4 बजे आए हैं इस फिल्म को देखने के लिए, यह अपने आप में एक इतिहास है'. फिल्म प्रोड्यूसर श्मामंतक गौतम ने कहा, फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, हर स्क्रीन हाउसफुल चल रही है, हमें विदेशों से भी फिल्म पर अच्छा व्यूज मिल रहा है. गौरतलब है कि यह एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें खुद जुबीन गर्ग नजर आ रहे है और उनकी ओरिजिनल आवाज भी सुनने को मिल रही है. सिंगर की आवाज अब असम के म्यूजिक के लिए एक धरोहर बन चुकी है.