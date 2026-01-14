कभी 35 रोटियां थी डेली खुराक, अब 24 घंटे में सिर्फ डेढ़ रोटी खाता है, 6 फुट 4 इंच का रिंकू राजपूत

पूर्व WWE रेसलर और प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी रिंकू राजपूत (जिन्हें रिंग में ‘वीर महान' के नाम से पहचाना जाता था) अब आध्यात्मिक जीवन अपना चुके हैं. वे वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के साथ रहते हैं और उनके शिष्यों में शामिल हो गए हैं. हाल ही में महाराज ने अपने प्रवचन में रिंकू का उदाहरण देते हुए उनकी सादगी भरी लाइफ स्टाइल का जिक्र किया. रिंकू की हाइट 6 फुट 4 इंच है और वजन करीब 125 किलोग्राम. इतनी बड़ी कद-काठी वाले व्यक्ति के लिए नॉर्मली अच्छी खासी डाइट की जरूरत होती है लेकिन लेकिन वे अब दिनभर में महज डेढ़ रोटी खाकर गुजारा करते हैं और पूरी तरह स्वस्थ भी हैं.

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि नींद, भोजन, बोलचाल और सांसारिक सुखों को इंसान अपनी इच्छानुसार बढ़ा या घटा सकता है. उन्होंने कहा, “जो पहले 35 रोटियां खा सकता था, आज डेढ़ रोटी पर जी रहा है और तंदुरुस्त है. जो 7-8 घंटे सोता था, अब 3 घंटे में नींद पूरी कर लेता है और पूरा दिन काम संभाल लेता है.”

महाराज ने आगे समझाया कि बोलना आसान है, लेकिन मौन रहना कठिन. उन्होंने सलाह दी - कम बोलें, कम सोएं, कम खाएं. भजन-कीर्तन में दिलचस्पी बढ़ेगी तो आलस दूर होगा और मोबाइल जैसी फालतू चीजों से दूर रहेंगे, क्योंकि सब कुछ झूठा लगने लगता है.

कौन हैं रिंकू सिंह?

रिंकू का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज में हुआ. ट्रक ड्राइवर के बेटे रिंकू 8 भाई-बहनों के साथ एक कमरे के घर में बड़े हुए. घर में बिजली थी, लेकिन पानी कुएं से लाना पड़ता था. बचपन में वे जैवलिन थ्रो करते थे, रिकेट खेलते थे और जैवलिन थ्रो में जूनियर लेवल पर नेशनल मेडल भी जीता. बाद में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ से पढ़ाई की.

2008 में रियलिटी शो ‘मिलियन डॉलर आर्म' जीतकर वे पहले भारतीय बने जो प्रोफेशनल बेसबॉल खेले. शाकाहारी बॉडीबिल्डर रहते हुए घर का खाना खाकर फिटनेस बनाए रखी. 2018 में WWE में एंट्री की, जहां वे रुद्राक्ष माला और तिलक के साथ रिंग में उतरते थे. अब वे प्रेमानंद महाराज के साथ रहते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं और उनकी सुरक्षा भी संभालते हैं.