जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसने अपने करियर में एक ही फिल्म की है और फिर फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह दिया था, लेकिन फिल्मों से दूर होकर यह एक्ट्रेस आज 50 हजार करोड़ रुपये की मालकिन है, जानिए कैसे.

1 फिल्म, सुपरस्टार संग डेब्यू, 50,000 करोड़ की मालकिन...बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस, अब मिटा नामोनिशान
फिल्म इंडस्ट्री से गायब हुईं ये सुपरस्टार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई स्टार ऐसे आए, जो एक-दो फिल्म देने के बाद शोबिज छोड़ गुमनामी की दुनिया में चले गए. पीक करियर में शोबिज छोड़ चुके इन स्टार्स ने अपनी अलग दुनिया बनाई और नया कारोबार खड़ा किया. इसी में एक नाम शामिल है, उस एक्ट्रेस का जिसने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसने अपने करियर में एक ही फिल्म की है और फिर फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह दिया था, लेकिन फिल्मों से दूर होकर यह एक्ट्रेस आज 50 हजार करोड़ रुपये की मालकिन है, जानिए कैसे.

कौन है ये एक्ट्रेस?

दरअसल, जिस फिल्म और एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो है फिल्म स्वदेश की लीड एक्ट्रेस गायत्री जोशी. साल 2004 में रिलीज हुई आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी फिल्म स्वदेश एक शानदार फिल्म है, जिसका ऑस्कर के लिए भी चयन हुआ था. फिल्म स्वदेश गायत्री की एकमात्र फिल्म है और इस फिल्म से ही वह शाहरुख खान के फैंस के बीच छा गई थीं. शाहरुख और गायत्री की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. स्वदेश के बाद कहा जा रहा था कि गायत्री फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड छोड़ उन्होंने दर्शकों को बड़ा धक्का दिया.

क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री?

अब सवाल है कि गायत्री ने डेब्यू फिल्म हिट देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से क्यों किनारा कर लिया था? दरअसल, एक्ट्रेस ने स्वदेश की रिलीज के अगले साल 2005 में ही बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी रचा ली थी और फिर उन्होंने बॉलीवुड को बाय-बाय कह दिया था. विकास भारत के बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं. वह भारत की रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन चलाते हैं. फोर्ब्स की मानें तो वह 50 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान की हीरोइन 50 हजार करोड़ रुपये की मालकिन हैं.

