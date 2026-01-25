Republic Day Shayari 2026: 'आज फिर है हमें ख़ुशी ऐ दोस्त, आई छब्बीस जनवरी ऐ दोस्त', इन स्पेशल शायरी से दें गणतंत्र दिवंस की शुभकामनाएं

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है. इस दिन दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली जाती है और भारत के राष्ट्रपति इस परेड (Republic Day Parade) की सलामी लेते हैं. गणतंत्र दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में देशभर में मनाया जाता है. भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था और 15 अगस्त 1947 (स्वतंत्रता दिवस) को देश आजाद हुआ था. इस बार गणतंत्र दिवस 2026 (Republic Day 2026) की झाकियों में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को समर्पित पंजाब की झांकी शामिल है. इस गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हम आपको कुछ शायरों की बहुत ही खूबसूरत शायरी (Republic Day Shayari) बताने वाले हैं, जिसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉटसप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस से लेकर एक्स पर शेयर कर सकते हैं. तो आइए एक नजर डालते हैं 26 जनवरी की शायरी (Republic Day Shayari) पर...

हिन्दोस्तान खुश है

हर पासबान खुश है

हर नौ-जवान खुश है

सारा जहान खुश है

एक जोश-ए-सरमदी है

छब्बीस जनवरी है

-कंवल डिबाइवी

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

देखना है जोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है

-बिस्मिल अजीमाबादी

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफ़ा आएगी

-लाल चन्द फलक

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है

उछल रहा है जमाने में नाम-ए-आजादी

-फिराक गोरखपुरी

आज फिर है हमें ख़ुशी ऐ दोस्त

आई छब्बीस जनवरी ऐ दोस्त

यानी तारीख वो कि जब भारत

पा गया अपनी गुम-शुदा दौलत

हम जमाने में बारयाब हुए

अपने मकसद में कामयाब हुए

-आदिल जाफरी

ऐ शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी

आ तू भी आ कि आ गई छब्बीस जनवरी

-नजीर बनारसी