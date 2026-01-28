विज्ञापन

Box Office: फाइटर को पछाड़ा, पठान से चूकी, सनी देओल ने बॉर्डर 2 से शाहरुख खान को दी कड़ी टक्कर

साल 2023 के रिपब्लिक के मौके पर शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई थी, जो कमाई में सबसे आगे है.

सनी देओल की बॉर्डर 2 से शाहरुख खान की कड़ी टक्कर
नई दिल्ली:

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 ने अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे कर लिए हैं. इन पांच दिनों में बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है. इसी के चलते फिल्म के निर्माता भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 का भी ऐलान कर दिया है. रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई सनी पाजी की फिल्म ने पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. पैसा कमाने के साथ-साथ रिपब्लिक डे पर ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को भी धूल चटाई है. बॉर्डर 2 ने रिपब्लिक डे चैलेंज में बीते साल ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण फिल्म की फाइटर को पछाड़ दिया है. वहीं, पठान से कड़ी टक्कर रही.

Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 4:  बॉर्डर 2 का भारत ही नहीं दुनियाभर में बज रहा डंका, जानें विदेश से कमाए कितने करोड़

बॉर्डर 2 ने रिपब्लिक डे पर मारी बाजी
शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 (बुधवार) को रिलीज हुई थी. ऐसे में पठान को पांच दिनों का हॉलीडे वीकेंड मिला था. पठान ने इन पांच दिनों में भारत में 280 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और इसमें अकेले 70 करोड़ रुपये 26 जनवरी वाले दिन कमाया था. इसके अगले ही साल 2024 में सिद्धार्थ आनंद की पठान के बाद फाइटर भी रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई थी. इसमें ऋतिक रोशन की फिल्म ने अपने 4 दिनों के वीकेंड में 115 करोड़ रुपये का कमाई की थी और रिपब्लिक वाले दिन 41 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, बॉर्डर ने चार दिनों में 193.48 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और रिपब्लिक डे पर 63.59 रुपये की कमाई की. यानी बॉर्डर 2 रिपब्लिक डे पर पठान को रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई. ऐसे में रिपब्लिक डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म पठान है.  

Border 2: कौन हैं मेजर होशियार सिंह दहिया?, जिन्होंने जंग में दुश्मनों को छुड़ा दिए थे पसीने, वरुण धवन ने किया है इनका रोल प्ले

वीकेंड और वर्ल्डवाइड रिपब्लिक डे कलेक्शन

रिपब्लिक डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पठान (70 करोड़ रुपये) बॉर्डर 2 (63.59 करोड़ रुपये), फाइटर (41.2 करोड़ रुपये) और स्काई फोर्स (31.6 करोड़ रुपये) शामिल हैं.  वहीं, पठान का रिपब्लिक वीकेंड नेट कलेक्शन (280 करोड़ रुपये), बॉर्डर 2 (193.48 करोड़ रुपये), फाइटर (115 करोड़ रुपये) और स्काई फोर्स (73.2 करोड़ रुपये) है. वहीं, रिपब्लिक वीकेंड वर्ल्डवाइड पठान ने पहले वीकेंड (542 करोड़ रुपये), बॉर्डर 2 (251 करोड़ रुपये), फाइटर (204 करोड़ रुपये) और स्काई फोर्स ने 95 करोड़ रुपये की कमाई की. बता दें, बॉर्डर 2 ने अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे के लिए हैं और फिल्म ने पांचवें दिन भारत में तकरीबन 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

