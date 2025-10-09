विज्ञापन

रेखा की वो 5 मोहब्बत, जो कभी हो ना सकी मुकम्मल, कोई हो गया पराया तो किसी ने खुद ले ली अपनी जान

बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी, ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा आज भी उतनी ही दिलकश, उतनी ही स्टाइलिश और उतनी ही चर्चा में रहती हैं, जितनी अपने दौर में थीं.

रेखा के 5 प्यार, जो रह गए अधूरे
बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी, ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा आज भी उतनी ही दिलकश, उतनी ही स्टाइलिश और उतनी ही चर्चा में रहती हैं, जितनी अपने दौर में थीं. उनकी मुस्कान में एक राज है, उनकी आंखों में कहानियां, और उनके हर किरदार में एक जादू जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता है. रेखा की ज़िंदगी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं रही. उनके रिश्ते, उनकी मोहब्बतें और उनकी तन्हाई सब कुछ उतना ही रहस्यमय जितनी वो खुद. आइए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं, उन एक्टर्स के बारे में जिनसे रेखा का नाम जुड़ा.

अमिताभ बच्चन- वो प्यार जो अधूरा रह गया

रेखा और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक रही. कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां ‘दो अंजाने' के सेट पर बढ़ीं. रेखा ने कभी इस रिश्ते को छिपाया नहीं. उन्होंने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अमिताभ पहले से ही जया बच्चन के पति थे. ये रिश्ता भले ही मुकम्मल नहीं हुआ, मगर आज भी लोग रेखा और अमिताभ का नाम एक साथ लेते हैं.

जितेंद्र- रील से रियल तक

जितेंद्र और रेखा ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दीं. शूटिंग के दौरान दोनों की बॉन्डिंग को लेकर खूब बातें बनीं, मगर ये रिश्ता रील से आगे नहीं बढ़ पाया. दोनों ने एक-दूसरे के लिए हमेशा इज्जत रखी, लेकिन दिल के रिश्ते की डोर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी.

किरण कुमार- अधूरी मोहब्बत

रेखा कुछ वक्त तक किरण कुमार के साथ रिश्ते में रहीं, लेकिन कहा जाता है कि किरण के पिता जीवन को ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था. परिवार के विरोध की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया.

विनोद मेहरा- प्यार जो शादी तक पहुंचा, पर ठहर न सका

विनोद मेहरा और रेखा की कहानी भी काफी दिलचस्प रही. दोनों ने साथ में काम करते हुए एक-दूसरे को दिल दे बैठे. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी. मगर ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त नहीं चल पाया.

मुकेश अग्रवाल- शादी जो बन गई सन्नाटा

रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी. मगर ये रिश्ता भी दुखद अंत तक पहुंचा. शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों में दूरियां बढ़ीं और मुकेश ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने रेखा को भीतर तक तोड़ दिया.

अक्षय कुमार- अफवाहों का रिश्ता

रेखा का नाम अक्षय कुमार से भी जोड़ा गया, जब दोनों ने साथ में फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाडी' की शूटिंग की. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी कोई बयान नहीं दिया, मगर उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस के दिलों में हलचल मचा दी थी.

आज भी अकेली हैं रेखा

इन सब रिश्तों के बावजूद रेखा आज भी अकेली हैं, लेकिन अधूरी नहीं. उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया, और आज भी उतनी ही गरिमा और रहस्य के साथ जी रही हैं. रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक लिजेंड हैं, जिनकी आंखों में दर्द भी है और चमक भी. जिनकी हंसी में तन्हाई भी है और आत्मविश्वास भी.

