थामा के बाद रश्मिका मंदाना का दिखेगा मायसा अवतार, इस दिन आ रही है पहली झलक

थामा, सिकंदर और द गर्लफ्रेंड के बाद रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'मायसा' को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. प्रतिभाशाली और खूबसूरत रश्मिका की इस फिल्म का दमदार टीजर और हाल ही में आया पोस्टर पहले ही खूब चर्चा में है. जैसे-जैसे इंतज़ार बढ़ रहा है, मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है, मायसा की पहली झलक 24 दिसंबर 2025 को सामने आएगी. सोशल मीडिया पर मायसा के मेकर्स ने रश्मिका मंदाना का एक जोरदार पोस्टर शेयर करते हुए 24 दिसंबर 2025 को फर्स्ट ग्लिम्प्स रिलीज़ होने की जानकारी दी. इसके साथ उन्होंने लिखा- जख़्मों से ताकत तक. दर्द से आजादी तक. दुनिया #RememberTheName याद रखेगी. #MYSAA की पहली झलक 24.12.25 को. रश्मिका मंदाना को पहले कभी न देखे गए अंदाज में देखने के लिए तैयार रहिए.

उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने बताया कि फैंस के लिए जल्द ही फ़िल्म की एक खास झलक भी रिलीज़ की जाएगी. मायसा को इस साल की सबसे रोमांचक फ़िल्मों में से एक माना जा रहा है. बता दें कि अनफॉर्मूला फ़िल्म्स के बैनर तले बनी और रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में तैयार मायसा एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है. इसकी कहानी आदिवासी इलाकों पर आधारित है, जिसमें दमदार दृश्य, मज़बूत कहानी और रश्मिका मंदाना का यादगार अभिनय देखने को मिलेगा.

रश्मिका मंदाना की 31 अक्टूबर को 2025 में रिलीज हुई थामा की बात करें तो यह एक रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी, जिसमें रश्मिका के अलावा आयुष्मान खुराना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 भारत में और 200 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई हासिल की थी. जबकि फिल्म का बजट 135 करोड़ का बताया गया था. वहीं अब फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और ट्रेंड कर रही है.