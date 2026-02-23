विजय-रश्मिका ने किया शादी का ऐलान, कपल ने वेडिंग को दिया VIROSH नाम, बताया किसने रखा है ये 

साल की सबसे बड़ी शादियों में से एक मानी जा रही इस शादी को लेकर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एक भावुक ऐलान किया है. दोनों ने बताया कि उनकी शादी को आधिकारिक तौर पर “द वेडिंग ऑफ VIROSH” कहा जाएगा. इस खास नाम के पीछे न कोई वेडिंग प्लानर है और न ही कोई पारिवारिक परंपरा. यह नाम उनके फैंस ने सालों पहले प्यार से उनके नाम जोड़कर रखा था. जो नाम पहले फैंस की तरफ से दिया गया था, वही धीरे-धीरे प्यार और भावना का प्रतीक बन गया और अब उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े पल की पहचान बन चुका है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फैंस के लिए शेयर किया पोस्ट

कपल ने कहा कि शादी की कोई योजना बनने से बहुत पहले ही फैंस ने उनके रिश्ते को एक नाम और मतलब दे दिया था. इसी नाम को शादी का नाम रखकर उन्होंने यह दिखाया कि फैंस सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस खुशी का हिस्सा हैं. उनका मानना है कि यह खास मौका उतना ही फैंस का भी है, जितना उनका अपना.

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा,

“हमारे सबसे प्यारे चाहने वालों,

जब हमने कोई योजना नहीं बनाई थी,

जब हमने अपने लिए कुछ भी तय नहीं किया था.

तब आप हमारे साथ थे.

बहुत सारे प्यार के साथ

आपने हमें एक नाम दिया.

आपने हमें ‘VIROSH' कहा,

आज पूरे दिल से

हम अपनी इस शुरुआत को आपके नाम करते हैं.

हम इसे नाम देना चाहते हैं ‘द वेडिंग ऑफ VIROSH'.

इतने प्यार से हमें थामे रखने के लिए धन्यवाद.

आप हमेशा हमारे हिस्से रहेंगे.

ढेर सारा प्यार और गले लगना!”

विजय-रश्मिका के फैंस हैं खुश

इस फैसले ने एक निजी शादी को सबके साथ मनाया जाने वाला जश्न बना दिया है. फैंस द्वारा दिए गए नाम को अपनाकर इस जोड़े ने अपनी शादी को वफादारी, यादों और सालों के समर्थन के लिए एक सम्मान बना दिया है. यह सिर्फ एक भव्य आयोजन नहीं, बल्कि सितारों और उनके चाहने वालों के बीच खास रिश्ते का खूबसूरत धन्यवाद है.