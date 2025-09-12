तमन्ना भाटिया को राशा थड़ानी मानती हैं मां, एक्ट्रेस बोलीं- उसके लिए मैं कुछ....

अमेज़न प्राइम वीडियो पर जल्द रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज़ “डू यू वान्ना पार्टनर ” (Do U Wana Partner) में पहली बार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी. सीरीज में दोनों की दोस्ती इतनी सहज और स्वाभाविक लग रही है कि दर्शक इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं.जब तमन्ना से पूछा गया कि स्क्रीन पर उनकी और डायना की दोस्ती इतनी वास्तविक क्यों दिख रही है, तो उन्होंने इसका राज़ शेयर किया. तमन्ना ने कहा, “हमारे बीच कई कॉमन दोस्त हैं, शायद इसी वजह से हमारी ट्यूनिंग इतनी जल्दी बैठ गई. उनमें से एक हैं प्रज्ञा, और दूसरी हैं राशा थडानी, जिनके साथ डायना फिल्म ‘आजाद' में भी काम कर चुकी हैं. इस वजह से हमारे बीच पहले ही एक कनेक्शन बन गया था और स्क्रीन पर यह अपनापन आसानी से नज़र आता है.”

बातचीत के दौरान जब तमन्ना से यह भी पूछा गया कि “राशा तो आपको मां मानती हैं”, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “अगर वह मुझे मां मानती हैं तो यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. सच कहूं तो उसके लिए मैं कुछ भी बन सकती हूं – मां, बहन या दोस्त. रिश्ते सिर्फ़ नामों से तय नहीं होते, असल मायने जुड़ाव के होते हैं.”

असल ज़िंदगी में भी तमन्नाह और राशा की दोस्ती गहरी है. राशा ठडानी उन्हें अपनी गॉड मदर मानती हैं. दोनों की मुलाक़ात पहली बार एक साझा दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में हुई थी और वहीं से यह रिश्ता शुरू हुआ. इसके बाद दोनों को अक्सर साथ देखा गया—कभी प्रज्ञा कपूर की होली पार्टी में, तो कभी अन्य मौकों पर. तमन्ना ने तो राशा के बीसवें जन्मदिन पर भी ख़ास मौजूदगी दर्ज़ कराई थी. इन मुलाक़ातों ने उनकी बॉन्डिंग को और भी मज़बूत बना दिया.

सीरीज़ में तमन्ना और डायना की दोस्ती का रंग दर्शकों को एक नई तरह का अनुभव देगा. दोनों अभिनेत्रियाँ मानती हैं कि उनकी ऑफ-स्क्रीन समझ और कॉमन सर्कल ने उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को और भी विश्वसनीय बना दिया है। तमन्नाह कहती हैं कि यही कारण है कि उनकी दोस्ती पर्दे पर बिल्कुल वास्तविक लगती है।