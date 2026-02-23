विज्ञापन

सलमान खान के पापा सलीम खान को बहुत प्यार करते हैं रणवीर सिंह, तीन दिन में दूसरी बार मिलने पहुंचे अस्पताल

सलीम खान अभी अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं. आज यानी कि 23 फरवरी को एक बार फिर उनसे मिलने रणवीर सिंह लीलावती अस्पताल पहुंचे.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान के पापा सलीम खान को बहुत प्यार करते हैं रणवीर सिंह, तीन दिन में दूसरी बार मिलने पहुंचे अस्पताल
सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे रणवीर सिंह
Social Media
नई दिल्ली:

ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सक्सेस इंजॉय कर रहे रणवीर सिंह आज (23 फरवरी) मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे. वे जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान से मिलने गए जो पिछले तीन-चार दिन से अस्पताल में भर्ती हैं. एक्टर को अस्पताल के बाहर देखा गया. वे शुक्रवार (20 फरवरी) दोपहर भी सलमान खान के पिता से मिलने गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में रणवीर को हॉस्पिटल जाते हुए देखा गया. हालांकि, रणवीर अकेले ऐसे एक्टर नहीं हैं जो जाने-माने स्क्रीनराइटर से मिलने अस्पताल पहुंचे. इससे पहले, जावेद अख्तर, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी भी सलीम खान का हालचाल जानने लीलावती हॉस्पिटल गए थे. आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी भी गुरुवार (19 फरवरी) रात हॉस्पिटल गए थे.

शाहरुख खान भी सलीम खान से मिलने और मुश्किल समय में सलमान खान का साथ देने हॉस्पिटल गए थे. बता दें कि सलीम खान 17 फरवरी को हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. हॉस्पिटल के डॉक्टर, जलील पारकर ने बुधवार को मशहूर स्क्रीनराइटर की हेल्थ पर अपडेट दिया, जिसमें कन्फर्म किया गया कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद एक स्टैंडर्ड सर्जरी की गई.

डॉक्टर ने मीडिया को बताया, “उन्हें झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर हाई था. हमने उनका इलाज किया. हमें उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा ताकि उनकी हालत और खराब न हो. ऐसा इसलिए नहीं था कि वह क्रिटिकल थे. हमने वे सभी जांच कीं जो जरूरी थीं. हमने उन पर एक छोटा सा प्रोसीजर किया है. मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. वह ठीक हैं. वह स्टेबल हैं. उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है. वह काफी अच्छा कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि उम्र एक फैक्टर है. इसीलिए ठीक होने के प्रोसेस में समय लगेगा.”

बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सलमान खान लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों से "नाखुश" थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वे सलीम खान की हेल्थ के बारे में मीडिया को इन्फॉर्म न करें. खबर है कि परिवार सलीम खान की सेहत से जुड़ी अपडेट्स को प्राइवेट रखना चाहता है और उनके बारे में किसी भी अफवाह से दूर रहना चाहता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranveer Singh, Salman Khan, Salim Khan, Salim Khan Health, Salim Khan Latest News, Salim Khan Health Update, Salim Khan Age, Salim Khan Hospitalized
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com