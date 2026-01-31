विज्ञापन

नेटफ्लिक्स पर अचानक से जमकर देखी जा रही है ये पुरानी फिल्म, सात साल पहले बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

ओटीटी पर हर हफ्ते और हर दिन की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कौन सी फिल्म और वेब सीरीज सबसे ज्यादा देखी जा रही है कि इसका पता ओटीटी पर ट्रेंड करने से चलता है. मगर इन दिनों नेटफ्लिक्स सात साल पुरानी फिल्म ने धमाल मचाया हुआ है.

ओटीटी पर हर हफ्ते और हर दिन की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कौन सी फिल्म और वेब सीरीज सबसे ज्यादा देखी जा रही है कि इसका पता ओटीटी पर ट्रेंड करने से चलता है. मगर इन दिनों नेटफ्लिक्स सात साल पुरानी फिल्म ने धमाल मचाया हुआ है. जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. 7 साल बाद लोग फिर से इस फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं. रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है, जिसके चलते 2019 में रिलीज हुई मर्दानी 2 नेटफ्लिक्स पर अचानक ट्रेंडिंग में आ गई है. यह 7 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर फिल्म अब फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रही है.

मर्दानी 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी ने एक बार फिर साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी बेहद रोमांचक और डरावनी है, जो मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है. कहानी इतनी प्रभावशाली है कि देखते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं. 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट करीब 27 करोड़ रुपये था. भारत में इसने लगभग 47 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 67 करोड़ रुपये से ज्यादा रही. यह फिल्म अपने समय में सुपरहिट साबित हुई थी.

मर्दानी 3 के बारे में 

अब मर्दानी 3 के थिएटर्स में सफल प्रदर्शन के कारण लोग पुरानी फिल्म को दोबारा देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर पहुंच रहे हैं. मर्दानी 3 ने पहले दिन भारत में करीब 3.8 से 4 करोड़ रुपये की कमाई की, जो फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्मों से थोड़ी बेहतर ओपनिंग है. पहले मर्दानी (2014) ने पहले दिन 3.46 करोड़ और मर्दानी 2 ने 3.80 करोड़ कमाए थे. हालांकि मर्दानी 3 की समीक्षाएं मिली-जुली हैं, लेकिन रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है.

Mardaani 3, Rani Mukerji, Mardaani 2, Film Mardaani 3, Film Mardaani 2
