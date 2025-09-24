विज्ञापन

रानी ने मेडल पहनने में की शाहरुख की मदद, फिर SRK ने यूं देखी फोन में सेल्फी, लोग बोले- बच्चों से कम नहीं

वायरल वीडियो में शाहरुख खान मेडल से बंधे रिबन को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. रानी मुखर्जी उन्हें मेडल पहनाने में मदद करती हैं. इस वीडियो में दोनों किसी बच्चे की तरह बीहेव कर रहे हैं. यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है.

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने 23 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया. मंच के बाहर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ऐसे ही एक वायरल वीडियो में, रानी मुखर्जी शाहरुख खान को मेडल पहनने में मदद करती नजर आ रही हैं. वायरल वीडियो में, शाहरुख खान मेडल से बंधे रिबन को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. रानी मुखर्जी उन्हें मेडल पहनाने में मदद करती हैं. कुछ कुछ होता है की को-एक्टर अपने फोन का सेल्फी मिरर भी ऑन करती हैं और शाहरुख को दिखाती हैं कि क्या वह ठीक लग रहा है.

लोग बोले- बच्चों की तरह कर रहे

मेडल पहनने के बाद, शाहरुख इसे अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को दिखाते हैं, जो उनसे एक पंक्ति पीछे बैठी हैं. यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहा है. एक फैन ने लिखा, "छोटे बच्चों की तरह वे अपने मेडल की सराहना कर रहे हैं." एक अन्य ने लिखा, "खैर, हर किसी के अंदर एक बच्चा जिंदा होता है जो खुद को आईने में देखकर खुद को खुश करता है." एक अन्य ने कमेंट किया, "शाहरुख खान आज खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं और शायद आभारी भी होंगे."

विक्रांत मैसी को भी मिला अवार्ड

बता दें कि शाहरुख खान ने विक्रांत मैसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया. शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जवान और 12वीं फेल में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला.

तीन दशक से ज्यादा के करियर में शाहरुख खान को जवान के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. यह फिल्म हाल के दिनों में सबसे बड़ी हिंदी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी और बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

