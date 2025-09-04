रणदीप हुड्डा बाढ़ से प्रभावित पहुंचे पंजाब, पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए जमीन पर उतरे

Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ की तबाही के बीच, अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने गुरदासपुर में प्रभावित परिवारों का साथ देने के लिए कदम बढ़ाया है. पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश और नदियों के उफान ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस आपदा ने हज़ारों परिवारों को बेघर कर दिया, घर, फसलें, पशुधन और रोजगार तक सब तबाह कर दिया. गुरदासपुर उन जिलों में से एक है जहां लोग अब भी मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं.

रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda Help Punjab Flood) लंबे समय से ग्लोबल सिख्स एनजीओ के फाउंडर अमरप्रीत सिंह और अपने करीबी दोस्त मनिंदर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं. कश्मीर से लेकर केरल तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र और अब पंजाब- यह टीम पिछले 10 सालों से हर संकट की घड़ी में राहत पहुंचाती रही है.

एक सूत्र ने बताया, “रणदीप हमेशा से ऐसे कठिन समय में लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं. इस बार भी वे खुद पंजाब आए ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और मदद पहुंचाई जा सके. वे एनजीओ के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास कार्य में जुटे, बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाकर परिवारों से मिले, उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि उनकी मदद लगातार जारी रहेगी.”

ग्लोबल सिख्स एनजीओ के वॉलंटियर्स लगातार राहत सामग्री बांट रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं. बाढ़ भले ही तबाही छोड़ गई हो, लेकिन रणदीप की मौजूदगी जैसे छोटे-छोटे कदम यह याद दिलाते हैं कि पंजाब के लोग इस सफर में अकेले नहीं हैं.