'ईथा' के लिए रणदीप हुड्डा ने बढ़ाई वजन, 6 पैक्स के साथ शेयर की मिरर सेल्फी

रनदीप हुड्डा ने एक बार फिर अपनी फिटनेस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

नई दिल्ली:

रनदीप हुड्डा ने एक बार फिर अपनी फिटनेस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस बार उन्होंने जिम से एक मिरर सेल्फी शेयर की है, जिसमें उनका बढ़ा हुआ और टोंड बॉडी साफ नजर आ रहा है. हाल ही में अपने नए मूंछों वाले लुक को लेकर चर्चा में रहे रनदीप अब इस नई शर्टलेस तस्वीर में अपनी जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते दिखे. यह लुक उनकी आने वाली फिल्म ‘ईथा' के लिए है, जिसकी शूटिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है. तस्वीर शेयर होते ही कमेंट सेक्शन में फैंस की भरमार हो गई. लोग फायर और लाल दिल वाले इमोजी जमकर पोस्ट करने लगे. एक फैन ने लिखा, “भाई, वजन बढ़ाना और घटाना कोई आपसे सीखे!” वहीं किसी ने उन्हें सीधा “हॉटेस्ट” कह दिया.

इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उत्साह इसलिए भी बढ़ गया, क्योंकि यह लुक फैंस के लिए पूरी तरह नया नहीं था. कुछ दिन पहले ही रनदीप को मुंबई में शूट के बाद देखा गया था, जहां उनकी घनी मूंछें और पहले से ज्यादा भारी-भरकम बॉडी नजर आई थी. उस वक्त का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और उनका नया लुक चर्चा का विषय बन गया था.

रनदीप हुड्डा अपने किरदारों के लिए शरीर में बड़े बदलाव करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए फैंस को पूरा भरोसा है कि यह दमदार बॉडी उनकी अगली फिल्म ‘ईथा' के लिए ही है. यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है और इसका निर्देशन लक्ष्मीकांत उतेकर कर रहे हैं.

प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “रनदीप अपने काम को लेकर हमेशा बेहद गंभीर रहते हैं. किसी किरदार के लिए अगर खास लुक या बॉडी की जरूरत होती है, तो वह पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं. ‘ईथा' के लिए भी वह अपनी ताकत बढ़ाने और बॉडी को और भारी बनाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं.”

