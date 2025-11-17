'धुरंधर' के मेकर्स का गजब कॉन्फिडेंस, रिलीज से पहले ही रणवीर सिंह की फिल्म के कर डाले दो टुकड़े

रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'धुरंधर'को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म की एक झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना किया हुआ है. 'धुरंधर' का ट्रेलर भी जल्द रिलीज होने वाला है. इस बीच रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 'धुरंधर'उनके करियर की अब तक की सबसे लंबी फिल्म बनने वाली है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

क्यों लंबी होगी रणबीर सिंह की धुरंधर

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार फिल्म 'धुरंधर' करीब तीन घंटे से भी ज्यादा लंबी होने वाली है. यह रणवीर की अब तक की सबसे लंबी फिल्म होगी. खबर के मुताबिक अगले 10 दिनों में फिल्म की आखिरी लंबाई फाइनल हो जाएगी. एक सूत्र ने बताया, “धुरंधर की कहानी बहुत बड़ी और फैली हुई है. पूरा फोकस रणवीर सिंह के किरदार और उसके सफर पर है, लेकिन बाकी कलाकार भी बहुत अहम रोल में हैं. डायरेक्टर आदित्य धर चाहते हैं कि कहानी में कोई जल्दबाजी न हो, साथ ही हर सीन दर्शकों को बांधे रखे और रोमांच दे.”

EXCLUSIVE: #Dhurandhar is now a TWO-PARTER 💥



Jio Studios & Aditya Dhar have scrapped the single-film plan after seeing the strength in the 3.30hours footage opting for a powerful 2-part release instead.



It has couple of things going in it's favour from the Title track to it's… pic.twitter.com/aG3NXMYy6I — Pan India Review (@PanIndiaReview) November 17, 2025

इतने पार्ट में रिलीज होगी धुरंधर

सूत्र ने आगे कहा, “फिलहाल फिल्म की लंबाई तीन घंटे पांच मिनट के आसपास है. अगले दस दिनों में आदित्य धर, जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज मिलकर इसे फाइनल करेंगे.” इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि 'धुरंधर' की लंबाई को देखते हुए इसको दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. 'धुरंधर 2' अगले साल गर्मी के टाइम पर रिलीज हो सकती है. हालांकि इसको लेकर मेकर्स की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

क्या है धुरंधर की कहानी

रणवीर सिंह की अब तक की सबसे लंबी फिल्म ‘दिल धड़कने दो' (2015) थी, जो 2 घंटे 51 मिनट की थी. उसके बाद ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (2023) 2 घंटे 48 मिनट की थी. ‘83' (2021) और ‘पद्मावत' (2018) दोनों 2 घंटे 43 मिनट की थीं. उनकी सबसे छोटी फिल्म ‘किल दिल' (2014) सिर्फ 1 घंटा 57 मिनट की थी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर' असल घटनाओं से प्रेरित है. फिल्म सीमा पार खुफिया ऑपरेशन की पृष्ठभूमि पर बनी है. फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद इसे टाल दिया गया. अब ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.