रणबीर कपूर के छोटे से रोल ने बढ़ाई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'की मुश्किलें, आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इस वेब सीरीज में मुख्य कलाकारों के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने कैमियो रोल कर सुर्खियां बटोरी हैं.

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इस वेब सीरीज में मुख्य कलाकारों के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने कैमियो रोल कर सुर्खियां बटोरी हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो करने वालों की लिस्ट में रणबीर कपूर का नाम भी शामिल हैं. लेकिन उनके कुछ मिनट के रोल ने आर्यन खान की इस वेब सीरीज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज की गई है. 

22 सितंबर 2025 को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने एक गंभीर कदम उठाया है. खबर है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर शिकायत मिली थी. इस शिकायत में कहा गया कि सीरीज में अभिनेता रणबीर कपूर को स्क्रीन पर बैन की गई इलेक्ट्रिक सिगरेट (ई-सिगरेट) इस्तेमाल करते दिखाया गया है, लेकिन इसके लिए कोई चेतावनी या डिस्क्लेमर नहीं दिया गया. इस मामले को लेकर NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है और मांग की है कि इस तरह की सामग्री पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है.

NHRC ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की सलाह दी है. उन्होंने मांग की है कि रणबीर कपूर, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन कंपनी और नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. यह कार्रवाई 2019 के इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पर प्रतिबंध कानून (Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019) के उल्लंघन के आधार पर की जानी चाहिए. इस कानून के तहत ई-सिगरेट का उत्पादन, बिक्री और प्रचार करना गैरकानूनी है.

