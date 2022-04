रणबीर-आलिया के मेहंदी फंक्शन में करीना-करिश्मा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, फोटो देख फैंस बोले- बेस्ट सिस्टर्स

मेहंदी के लिए निकलने से पहले करीना कपूर ने खुशी-खुशी आपको कैमरे के सामने पोज दिया. वहीं करिश्मा कपूर मस्टर्ड अनारकली शूट पहने नजर आईं.

Kareena Kapoor being her stunning self.

Kareena Kapoor was in the mood to pose.

Karisma Kapoor happily posed for the cameras.

We loved Karisma Kapoor's OOTD as well.

करीना और करिश्मा कपूर एक्टर रणधीर कपूर और बबीता की बेटियां हैं. दोनों फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की परपोती हैं. दोनों अपनी पीढ़ी की बड़ी स्टार हैं.

करीना कपूर को आखिरी बार 2020 की फिल्म अंग्रेजी मीडियम में देखा गया था, जिसमें वह एक्टर इरफान खान और अभिनेत्री राधिका मदान के साथ नजर आई थीं. करीना अगली बार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में दिखाई देंगी.

वहीं करिश्मा कपूर को आखिरी बार 2012 की फिल्म डेंजरस इश्क में देखा गया था, जिसके बाद बॉम्बे टॉकीज और जीरो जैसी फिल्मों में वह दिखीं. करिश्मा कपूर का आखिरी प्रोजेक्ट ऑल्ट बालाजी की वेब-सीरीज़ मेंटलहुड था.



ये भी देखें : नीतू कपूर ने शेयर की ऋषि कपूर के साथ अपनी सगाई की फोटो