750 ml टकीला 5000 से 7000 हजार रुपए में बेच रहा है ये एक्टर, भारत में नहीं किया लॉन्च

राणा दग्गुबाती भारत के सबसे जाने-माने फिल्मी परिवारों में से एक से आते हैं, लेकिन एक्टर ने खुद को कभी भी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा. पिछले कुछ सालों में, राणा ने कॉफी, गेमिंग, रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में आकर अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है, और पिछले साल ही उन्होंने एक नया AlcoBev ब्रांड भी लॉन्च किया. राणा के साथ म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इस ब्रांड के को-फाउंडर हैं. हालांकि यह ब्रांड अभी भारत में बड़े पैमाने पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उनके ब्रांड की 750 ml टकीला की कीमत भारतीय ड्यूटी फ्री दुकानों पर लगभग 5,000-Rs 7,000 है. इस ब्रांड का नाम राणा ने काफी यूनिक रखा है. आइए आपको इसके नाम के बारे में बताते हैं.

क्या है ब्रांड का नाम

राणा और अनिरुद्ध के टकीला ब्रांड का नाम, लोका लोका, स्पैनिश और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है. उनकी वेबसाइट के अनुसार, स्पैनिश में लोका का मतलब क्रेजी होता है, और संस्कृत में लोका का मतलब दुनिया होता है. अभी तक उनका प्रोडक्ट असली तौर पर मेक्सिको में बनाया जाता है और इंडिया में बनाया जाता है.

यूएस में किया गया लॉन्च

2024 में ब्रांड ने US में ऑफिशियली लॉन्च करने के बाद, सिंगापुर में 2 दिन का इवेंट किया. ब्रांड के एक तीसरे को-फाउंडर भी हैं, जिनका नाम हर्षा वदलामुदी है, और टकीला को तीसरी पीढ़ी के टकीला मेकर विली बानुएलोस बनाते हैं. जिन्होंने द हिंदू को बताया कि वे डिस्टिलरी में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं क्योंकि ये साफ तौर पर फर्मेंटेशन प्रोसेस पर असर डालता है.

इंडिया में कब होगा लॉन्च

राणा दग्गुबाती और अनिरुद्ध अपने ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं. पहले उन्होंने बताया था कि वो 2025 में इंडिया में ब्रांड को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक लॉन्च को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है.