37 साल पहले जब अनिल कपूर ने इस खूंखार विलेन को सरेआम मारा मुक्का, दोनों में खूब हुआ गाली गलौज, 7 साल चली दुश्मनी

फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे किस्से हो जाते हैं जो सालो साल याद किए जाते हैं. ऐसा ही कुछ 37 साल पहले एक फिल्म के सेट पर भी हुआ था. बात 1989 की है. सुभाष घई एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. फाइटिंग सीन फिल्माया जा रहा था. ये फाइटिंग गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर के बीच होनी थी. गुलशन फिल्म में विलेन थे जबकि अनिल हीरो थे. अब फाइटिंग ऐसी हुई कि अनिल कपूर से गलती से गुलशन ग्रोवर की पिटाई होगी. उनकी आंख पर चोट आई. अब गर्म मिजाज के गुलशन ग्रोवर ना सिर्फ शारीरिक रूप से चोटिल हुए बल्कि उन्होंने इस बात को अपने जेहन से निकलने नहीं दिया.

राम लखन: अनिल और गुलशन की जंग

आंख पर लगी चोट और मुक्के का दर्द उन्हें सालता रहा. हादसे के बाद गुलशन ग्रोवर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. वे शूटिंग खत्म होने के बाद अनिल कपूर के घर पहुंचे और उन्हें जमकर गालियां दीं. अनिल भी चुप नहीं रहे और उन्होंने भी बराबरी से जवाब दिया. इस घटना ने दोनों के बीच इतनी खाई पैदा कर दी कि वे कई सालों तक एक-दूसरे से बात नहीं करते थे और न ही साथ कोई फिल्म में काम किया. यह दुश्मनी करीब सात साल तक चली. दोनों ही एक्टर इस दौरान अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहे, लेकिन उनके बीच कोई संपर्क नहीं था. आखिरकार, प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस दुश्मनी को खत्म किया. आईएमडीबी ने इस किस्स को राम लखन के ट्रिविया सेक्शन में बताया है.

राम लखन: 27 जनवरी 1989 को हुई थी रिलीज

यह किस्सा है सुभाष घई की फिल्म 'राम लखन' का. फिल्म 27 जनवरी, 1989 को रिलीज हुई थी. फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और दिलीप ताहिल लीड रोल में थे. अनिल कपूर ने लखन का रोल किया था जबकि गुलशन ग्रोवर ने गैंगस्टर 'केसरिया विलायती' का, उनके इस नेगेटिव किरदार के डायलॉग्स और स्टाइल ने उन्हें 'बैडमैन' का टैग दिलाया था.

राम लखन: बजट और कलेक्शन

'राम लखन' के बजट की बात करें तो विकिपीडिया के मुताबिक यह लगभग तीन करोड़ रुपये था. जबकि इस फिल्म ने बजट का छह गुना यानी लगभग 18 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल थी.

राम लखन: कब हुई दोनों में सुलह

सुलह होने के बाद अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर ने 1996 में फिल्म 'लोफर' में काम किया. डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनिल कपूर हीरो थे, जबकि गुलशन ग्रोवर ने विलेन का रोल निभाया. यह घटना सिनेमा की दुनिया में अक्सर होने वाले सेट हादसों की याद दिलाती है, जहां जोश में एक्टिंग के चक्कर में चोटें लग जाती हैं.