Border 2 Day 4 Box Office Collection: 'बॉर्डर 2' ने चार दिन में कमा लिया बजट? जानें रिपब्लिक डे पर कैसा रहा सनी देओल की फिल्म का कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 4: बॉर्डर 2 का तूफान गणतंत्र दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला, जो कि 4 दिनों में बजट के बेहद करीब पहुंच गई है. 

Border 2 Box Office Collection Day 4: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑपिस कलेक्शन डे 4
  • 23 जनवरी को रिलीज हुई है बॉर्डर 2.
  • सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ हैं लीड रोल में
  • अनुराग सिंह है बॉर्डर 2 के डायरेक्टर
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Border 2 Day 4 Box Office Collection: 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 को जनता और क्रिटिक्स से पॉजीटिव रिव्यू मिला था. वहीं सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन की एक्टिंग की तारीफ हुई. फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32.10 करोड़ रुपये रहा. लेकिन ये तो सिर्फ एक झांकी थी क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी थी. दूसरे दिन फिल्म ने तगड़ी छलांग लगाई, तीसरे दिन तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान ही ला दिया और चौथे दिन के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर मोटों की सूनामी आ चुकी है. अब 26 जनवरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म की कमाई 63.59 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये अनुमान फिल्म की कंपनी टीसीरीज ने बताया है. आइए जानते हैं फिल्म अपना बजट वसूलने के कितने करीब है.

बॉर्डर 2: कितना है बजट?

बॉर्डर 2 की धुआंधार कमाई की तो हर कोई बात कर रहा है. लेकिन इसके बजट पर भी नजर डालने की जरूरत है क्योंकि तभी तो पता लग सकेगा कि फिल्म पर कितने खर्च किए गए और इसने कितने कमाए और फिर फायदा कितने का हुआ. हमने बजट के लिए मदद ली आईएमडीबी की. जिस पर इसका बजट 250 करोड़ रुपये बताया गया है. इस तरह सनी देओल की वॉर मूवी का बजट कोई हल्का-फुल्का नहीं है. 

बॉर्डर 2: चार दिन का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, चौथे दिन बॉर्डर 2 ने 59 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. यह एक बड़ा नंबर है. ऐसे में बॉर्डर 2 ने चौथे दिन धमाक कर दिया है. इस तरह से फिल्म को 26 जनवरी (रिपब्लिक डे) की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 247 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. यानी बजट लगभग निकल चुका है. 

बॉर्डर 2: डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी टी-सीरीज बॉर्डर 2 का तीन दिन का कलेक्शन दे चुकी है जबकि चौथे दिन का कलेक्शन सैकनिल्क के शुरुआती अनुमान के हिसाब से है...

  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (23 जनवरी, 2026): 32.10 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (24 जनवरी, 2026): 40.59 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (25 जनवरी, 2026): 57.20 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (26 जनवरी, 2026): 63.59 करोड़ रुपये 

तीन दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन = 193.48 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2: कलाकारों की फीस

199 मिनट की बॉर्डर 2 के कलाकारों की फीस की बात करें तो रिपोर्टस में दावा किया गया है कि सनी देओल ने बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ की फीस ली है. जबकि वरुण धवन ने 8-10 करोड़, दिलजीत दोसांझ ने 4-5 करोड़ लिए हैं. हालांकि अहान शेट्टी की फीस का खुलासा नहीं किया गया है. 

