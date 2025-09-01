विज्ञापन

राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी फिर साथ, सत्या के बाद अब ला रहे हैं हॉरर कॉमेडी

मनोज की हाल-फिलहाल की फिल्मों की फेहरिस्त देखते हुए लगता है कि उन्होंने एक बार फिर कॉमेडी की ओर रुख किया है.

राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी फिर साथ, सत्या के बाद अब ला रहे हैं हॉरर कॉमेडी
फिर साथ आएगी राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपयी
नई दिल्ली:

करीब 27 साल पहले सत्या जैसी यादगार फिल्म देने वाले राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी एक बार फिर साथ आ गए हैं. इस बार ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक मजेदार हॉरर कॉमेडी “पुलिस स्टेशन में भूत”. मनोज के साथ इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा भी नजर आने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और पहला शेड्यूल भी पूरा हो गया है. कहानी थोड़ी हटकर है जब हम डरते हैं तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन जब पुलिस ही डर जाए तो वह कहाँ जाएगी? यही इस फिल्म का ट्विस्ट है.

राम गोपाल वर्मा ने कहा, “मनोज के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए बहुत खास है. डर सबसे डरावना तब हो जाता है जब वह सुरक्षा के प्रतीक को चुनौती देता है. मनोज की एक्टिंग और जेनेलिया की मासूमियत इस कहानी को और भी असरदार बनाएगी.”

मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित तीन फ़िल्मों में काम किया है, जिनमें सत्या के अलावा कौन और सरकार 3 शामिल हैं. वहीं अगर उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों की बात करें तो मनोज ने शूल और रोड जैसी फ़िल्मों में काम किया है. इन फिल्मों का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने नहीं किया था, बल्कि वे सिर्फ निर्माता थे.

मनोज की हाल-फिलहाल की फिल्मों की फेहरिस्त देखते हुए लगता है कि उन्होंने एक बार फिर कॉमेडी की ओर रुख किया है. हाल ही में उनकी इंस्पेक्टर झेंडे रिलीज हुई है और अब पुलिस स्टेशन में भूत का ऐलान हुआ है. आपको बता दें कि इससे पहले भी मनोज सूरज पे मंगल भारी और सात उचक्के जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

