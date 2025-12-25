धुरंधर को बताया हॉरर फिल्म, बुरा सपना है अक्षय खन्ना की ये फिल्म? राम गोपाल वर्मा क्यों कर रहे ऐसी बातें?

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर धुरंधर कल (शुक्रवार 26 दिसंबर) अपने चौथे हफ्ते में एंट्री कर रही है और जल्द ही ₹1000 करोड़ क्लब में भी शामिल हो सकती है. इन सबके बीच, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा सबका ध्यान ऐसी तरफ लेकर गए जिसके बारे में शायद कोई बाच नहीं कर रहा था. राम गोपाल वर्मा फिल्म की सक्सेस पर आ रहे बयानों और तारीफों के बीच उन बड़े फिल्ममेकर्स पर लाइमलाइट लेकर गए जिन्होंने अभी तक इस फिल्म को लेकर कुछ नहीं कहा है. गुरुवार 25 दिसंबर को उन्होंने ट्विटर पर यह बताने के लिए अपने विचार शेयर किए कि ऐसा क्यों हो रहा है.

RGV ने फिर से धुरंधर की तारीफ की

उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि यह फिल्म सिनेमा के दिग्गजों के लिए बुरे सपने जैसी है. “जब भी #धुरंधर जैसी कोई पाथ ब्रेकिंग और जबरदस्त हिट फिल्म आती है, तो इंडस्ट्री के लोग इसे नजरअंदाज करना चाहेंगे क्योंकि वे इसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाने की वजह से इससे खतरा महसूस करेंगे. इसलिए वे इसे एक बुरे सपने की तरह सोचेंगे, जो उनकी अपनी फिल्मों में जागने पर गायब हो जाएगा.”

. #Dhurandhar will be like a HORROR FILM for all those FILM MAKERS who do not have the ability to make a film with such BRILLIANCE, INTELLIGENCE, INTEGRITY and CRAFT https://t.co/pGmaF66zbE — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 25, 2025

उन्होंने अभी बन रही पैन-इंडिया फिल्मों के लिए भी एक खराब भविष्य की भविष्यवाणी की. उन्होंने लिखा, “यह उन सभी पैन इंडिया बड़ी फिल्मों के लिए और भी ज्यादा सच है जो अभी प्रोडक्शन के अलग-अलग स्टेज में हैं. वे सभी #धुरंधर से पहले बनी फिल्मों के आधार पर लिखी और बनाई गई थीं, जो कि ठीक उसके उलट है जो वे सभी मानते थे कि काम करेगा. इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि #धुरंधर एक ओमेगा हिट होने के अलावा पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म भी है.”

इसके बाद कर डाला एक और ट्वीट

इस ट्वीट के कुछ देर बाद राम गोपाल वर्मा ने एक और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, धुरंधर उन फिल्म मेकर्स के लिए हॉरर फिल्म साबित होगी जो इतनी ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, इंटिग्रिटी और क्राफ्ट के साथ फिल्म बनाने की काबीलियत नहीं रखते. ऐसा लगता है कि राम गोपाल वर्मा को धुरंधर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है.