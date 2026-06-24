रणवीर सिंह की 'धुरंधर' देख राम चरण ने की जमकर तारीफ, बोले- ऐसी और फिल्में बननी चाहिए

राम चरण ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ़्रैंचाइजी की जमकर तारीफ की है और इसे एक "शानदार" फिल्म बताया है.रिपब्लिक समिट में बोलते हुए, एक्टर ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'धुरंधर' देखी और वे फिल्म से बहुत प्रभावित हुए. राम चरण ने कहा, "यह एक जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार फिल्म है. इसमें सब कुछ सही तरीके से और सही रफ्तार से हुआ है. क्या ऐसी और फिल्में आनी चाहिए? बिल्कुल. हमारी आने वाली फिल्मों में राष्ट्रीय एकता, जैसे 'इंडिया फर्स्ट' (भारत सबसे पहले), बहुत जरूरी है. इसने देश को एक साथ लाया है."
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यह हमारे देश के लिए अच्छा है
एक्टर ने फ्रेंचाइजी की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता पर भी बात की. उन्होंने आगे कहा, "यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. ऐसा क्यों हुआ? बॉक्स ऑफिस नंबर असल में उन लोगों की संख्या है, जिन्होंने इसे अपनाया है और थिएटर में दर्शकों की संख्या ही मायने रखती है. अगर भारत के लोग इसे अपना रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो, तो क्यों नहीं? यह हमारे देश के लिए अच्छा है."
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर', जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने दुनिया भर में 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इसका सीक्वल, 'धुरंधर: द रिवेंज', इस साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ और दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह 'दंगल' के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई.इस फ़्रैंचाइजी की दोनों फिल्में अभी नेटफ़्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध हैं.
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