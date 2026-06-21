पेड्डी की कामयाबी के बीच राम चरण ने मनाया बेटी का तीसरा बर्थडे, पहली बार दिखाया क्लिन कारा का चेहरा

पेड्डी 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है, जिसके बीच लीड एक्टर राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने बेटी क्लिनकारा के तीसरे जन्मदिन पर पहली बार अपनी बेटी की तस्वीर फैंस के साथ शेयर की. माता-पिता बनने के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा दिखाया. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी की बस एक झलक ही दिखाई थी. शनिवार को राम चरण और उपासना ने फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें दोनों अपनी नन्ही राजकुमारी को प्यार से थामे हुए नजर आए.

3 साल की हुईं राम चरण की बेटी

अपनी बेटी को उसके खास दिन पर एक जॉइंट पोस्ट में बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे क्लिनकारा, हमारी प्यारी सी बच्ची" और इसके साथ रेड हार्ट और इविल हार्ट इमोजी भी लगाए. इस पोस्ट पर फैंस ही नहीं सेलेब्स ने रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने लिखा, कितनी शानदार तस्वीर है! आपके प्यारे से बच्चे को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई! ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. अन्य यूजर ने लिखा, क्लिन कारा को जन्मदिन की बधाई.

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राम चरण और उपासना कामिनेनी की शादी को हुए 14 साल

राम चरण ने जून 2012 में शादी की थी. जून 2023 में दंपति ने बेटी के जन्म की जानकारी शेयर की थी. पिछले साल दिवाली के दौरान उपासना ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी और फरवरी में इस कपल के जुड़वां बच्चे-एक लड़का और एक लड़की हुए. दूसरी बार पिता बनने पर खुशी जाहिर करते हुए 'आरआरआर एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है. दो बेटियों और एक बेटे का होना हमारे लिए बहुत खुशी और आभार की बात है. हमारी जिंदगी में मौजूद महिलाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही हैं." हाल ही में राम चरण और उपासना ने अपनी शादी की 14वीं सालगिरह के मौके पर अपने नवजात जुड़वां बच्चों की पहली झलक दिखाई थी. उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नन्हे हाथों वाली एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की थी. कैप्शन में उन्होंने बस "हार्ट इज फुल" लिखा और साथ में एक इन्फिनिटी इमोजी भी लगाया था.

पेड्डी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम

राम चरण और जान्हवी कपूर की पेड्डी हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, जो अब 2026 की साउथ की नंबर वन ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. फिल्म का बजट 250 से 350 करोड़ का बजट बताया गया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि नेट कलेक्सन 230 से 270 करोड़ के बीच रहा है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 274 से 300 करोड़ के बीच का है.

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