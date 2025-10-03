राखी सावंत के यंग दिनों की 10 फोटो, 5वीं रेयर तस्वीर देख कहेंगे- बॉलीवुड पर राज करतीं अगर...

टीवी की मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत चर्चा में कैसे रहना है, इसमें एक्सपर्ट है. राखी सावंत आज अपने बेबाक और अपनी बात खुलकर करने वाली एक्ट्रेस में से हैं. एक समय था, जब राखी सावंत को देखने के लिए उनके फैंस बेचैन रहते थे. राखी ने अपनी यंग दिनों में म्यूजिक वीडियो एल्बम में अपनी खूबसूरती और धमाकेदार परफॉर्मेंस से धमाका मचा दिया था. वह कभी अपनी खूबसूरती तो कभी अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहती हैं. कई बार शादी रचाने के बाद भी राखी सिंगल लाइफ जी रही हैं. राखी का नाम कई लोगों संग जुड़ चुका है.

राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी संग अपने निकाह की तस्वीरें रिवील कर हंगामा मचा दिया था. हालांकि बाद में दोनों कब और कैसे अलग हो गए, किसी को पता नहीं चला, लेकिन दोनों के बीच खूब ड्रामा हुआ था.

राखी के इल्जामों के चलते आदिल पर पुलिस केस हुआ था और उन्हें कोर्ट के भी खूब चक्कर काटने पड़े थे. इस दौरान राखी सावंत की मां का भी देहांत हो गया था.

आदिल से अलग होने के बाद राखी पाकिस्तान गई थी और वहां एक पुलिस ऑफिसर और एक्टर संग शादी करने का ऐलान किया था. बाद में इस पाक पुलिस अफसर ने स्पष्ट किया था कि वह राखी से शादी नहीं करेगा.

इस पुलिस अफसर ने कहा था कि राखी का उससे दोस्ती का रिश्ता है और उन्होंने कभी राखी से शादी रचाने की कोई बात नहीं की. राखी के इस ऐलान के बाद यह बात भारत और पाक में तेजी से फैल गई थी.

राखी सावंत अब कई रिश्ते टूटने के बाद 46 की उम्र में सिंगल लाइफ जी रही हैं. राखी ने अभिनय की दुनिया में खूब काम किया है. उन्होंने कई टीवी रियलिटी शो में भी अपना जलवा दिखाया है.

राखी ने साल 2000 में डांस नंबर ऐ सखिए से शुरुआत की थी और इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. राखी कई म्यूजिक वीडियो एल्बम में नजर आईं और धमाका कर दिया.

साल 2003 में झुमका गिरा रे, परदेसिया, बुड्ढा मिल गया, होठों में ऐसी बात जैसे क्लासिकल सॉन्ग के रीमिक्स वर्जन में राखी ने अपनी बोल्डनेस से सिनेमा का रंग रूप ही बदल दिया था.

राखी ने सावंत ने 20 से ज्यादा फिल्मों में स्पेशल सॉन्ग किये हैं और कई टीवी रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं, जिसमें कई डांस रियलिटी शोज भी शामिल हैं.

राखी साल 2006-2007 में सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन में नजर आई थी और शो के आखिर टॉप 4 में पहुंची थीं. यहां से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.