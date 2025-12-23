ऋतिक रोशन ने सिर पर पगड़ी बांध भाई की शादी में ली धांसू एंट्री, ढोलक की थाप पर बेटों संग जमकर किया डांस

ऋतिक रोशन के परिवार में इस वक्त शादी का माहौल है और ऐसे में डांस-मस्ती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऋतिक रोशन के कजिन भाई ईशान रोशन की शादी से जुड़ा एक इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन बारात में ढोल की थाप पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में ऋतिक ने ग्रे कुर्ता, व्हाइट पजामा और हल्के रंग की पगड़ी पहन रखी है. देसी लुक में उनका अंदाज इतना शानदार लग रहा है कि फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे. ऋतिक पूरे जोश और एनर्जी के साथ ढोल पर थिरकते दिख रहे हैं, जिससे बारात का माहौल और भी रंगीन हो गया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया और मिनटों में वायरल हो गया.

इस वीडियो में ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन और परिवार के अन्य सदस्य भी डांस करते नजर आ रहे हैं. पूरा रोशन परिवार एक साथ खुशी मनाता दिख रहा है. बता दें कि ईशान रोशन अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह से शादी कर रहे हैं और इसी खुशी में बारात का यह शानदार नजारा देखने को मिला. शादी से एक दिन पहले संगीत और मेहंदी का फंक्शन भी रखा गया था. इस दौरान ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और दोनों बच्चों के साथ नजर आए थे. सबा पंजाबी सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि ऋतिक पिंक कुर्ता और व्हाइट पजामा में स्पॉट हुए थे.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऋतिक और सबा आजाद लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों के बीच उम्र का 11 साल का अंतर है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत नजर आती है. सबा की ऋतिक के बच्चों के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है. वर्कफ्रंट पर ऋतिक हाल ही में फिल्म ‘वॉर 2' में नजर आए थे.