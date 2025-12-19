51 साल छोटी धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन को Kiss करने पर ट्रोल हुए राकेश बेदी, बोले- लोग बहुत क्रेजी हैं

आदित्य धर की लेटेस्ट हिट फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी एक चालाक राजनेता जमील जमाली का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने उनकी बेटी यलीना जमाली का किरदार निभाया है. इसी बीच दोनों का धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे काफी ट्रोल किया गया. वीडियो में राकेश सारा को मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं और गले लगाते हैं. इसके बाद उन्हें एक्ट्रेस के कंधे पर किस करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद एक्टर को ट्रोल किया गया.

राकेश बेदी और सारा अर्जुन बने धुरंधर में पिता-बेटी

इसी पर राकेश बेदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को रिएक्शन दिया और कहा, सारा मुझसे उम्र में छोटी है और बेटी का किरदार निभा रही हैं. जब भी हम शूट पर मिले हमने एक दूसरे को गले लगाया जैसे कि पिता और बेटी करते हैं. हमारी अच्छा रिश्ता है और दोस्त हैं, जो स्क्रीन पर दिखता है. आगे एक्टर ने बताया कि वह इवेंट के दिन भी उनसे उसी अफेक्शन के साथ मिले, जिसे पूरी तरह बदल दिया गया. उन्होंने कहा, वह और दिन की तरह ही थी. लेकिन लोगों को वह अफेक्शन नहीं दिखा, जो एक बूढ़े आदमी का एक बच्ची के साथ होता है. देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं.

राकेश बेदी ने कही ये बात

इसके अलावा राकेश बेदी ने सारा के पेरेंट्स राज अर्जुन और सान्या के बारे में भी बात की, जो धुरंधर के टीजर लॉन्च पर मौजूद थे. उन्होंने कहा, मैं उन्हें बुरी नियत से किस क्यों करुंगा. वो भी स्टेज पर सबके सामने. मेरा मतलब उनके पेरेंट्स वहां मौजूद थे. लोग बस क्रेजी हैं, जो इस तरह के दावे कर रहे हैं. वह सिर्फ विवाद उठाना चाहते हैं बस सोशल मीडिया पर.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने राकेश बेदी को ट्रोल किया था. लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें सपोर्ट किया और इंटरनेट यूजर्स को जवाब भी दिया.