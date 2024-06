काला सूट और गॉगल्स लगाए शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे शाहरुख खान, रजनीकांत, अनिल कपूर, अनुपम खेर भी शामिल

प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए नरेंद्र मोदी रविवार (9 जून) को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं. इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए रजनीकांत जैसे कई अभिनेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा कौन-कौन होंगे. बता दें कि एएनआई के जरिए तमाम विजुअल सामने आ रहे हैं जिनसे ताजा अपडेट मिल रही है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो सकता है. फिलहाल बॉलीवुड की बात करें तो कई दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं. रजनीकांत ने दिल्ली पहुंचकर इसकी एक झलक दिखा दी है.

रजनीकांत

प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेता रजनीकांत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. मीडिया से बातचीत में सुपरस्टार ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनकी शुभकामनाएं मोदी के साथ हैं.

Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth leaves for Delhi to attend the swearing-in ceremony of PM-designate Narendra Modi.



He says, "Narendra Modi will be sworn in as PM consecutively for the third time. This is a very big achievement. My wishes to him. People have also elected a… pic.twitter.com/ENxlk3I440 — ANI (@ANI) June 9, 2024

अनुपम खेर

अभिनेता अनुपम खेर ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं. अभिनेता ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण भी बताया. "पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को बहुत अच्छे से चलाया है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार देश को आगे ले जाएगी.

#WATCH | Delhi | On the third term of the Modi government, Actor Anupam Kher says, "It is my good fortune that I am taking part in the oath ceremony for the third time. It is a historical moment. In the last 10 years, the prime minister has run the country very well. I hope the… pic.twitter.com/ld2qOrinjG — ANI (@ANI) June 9, 2024

अनिल कपूर

फाइटर अभिनेता अनिल कपूर भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. अनिल कपूर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि देश समृद्ध हो.

#WATCH | On PM-designate Narendra Modi's swearing-in ceremony, Actor Anil Kapoor says "I just want the country to prosper." pic.twitter.com/gxnWd4lve8 — ANI (@ANI) June 9, 2024

सुरेश गोपी

अभिनेता से केरल से भाजपा सांसद बने सुरेश गोपी आज शाम प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.