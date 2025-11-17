मशहूर डायरेक्टर ने मीनाक्षी शेषाद्रि को किया था प्रपोज, ठुकराने पर माधुरी दीक्षित को दी फिल्म, फिर धक-धक गर्ल ने जो किया, जानकर आप की करेंगे तारीफ

फिल्म इंडस्ट्री में कब किस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का किस एक्ट्रेस पर दिल आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है. सिनेमा की शुरुआत से ही ऐसा देखा जा रहा है कि या तो एक्टर और या फिर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर अपनी ही फिल्म की हीरोइन से शादी रचा लेते हैं. देखा जाए तो कई मामलों में एक्ट्रेस को अपना काम बचाने के लिए मजबूरन ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी है. फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की कोई वैल्यू और उसकी कोई इच्छा नहीं है. ऐसा हम नहीं बल्कि ग्लैमर की दुनिया में हुए ऐसे कई किस्से इस बात पर मुहर लगाते हैं. ऐसा ही एक किस्सा है 80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि का, जिन्हें एक डायरेक्टर ने शादी के प्रपोज कर दिया और जब एक्ट्रेस ने मना किया तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया.



मीनाक्षी ने ठुकरा दिया था मैरिज प्रपोजल

यह किस्सा है कोर्टरूम ड्रामा फिल्म दामिनी का, जिसमें ऋषि कपूर और सनी देओल अहम रोल में थे. फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे, जिन्होंने मीनाक्षी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने उनका ऑफर ठुकरा दिया. इसके बाद डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को फिल्म से निकालने के लिए माधुरी को फिल्म ऑफर कर दी, लेकिन जब माधुरी को इस बारे में पता चला कि फिल्म में पहले मीनाक्षी को कास्ट किया गया था और उन्हें इस वजह से निकाल दिया गया तो माधुरी ने समझदारी दिखाते हुए फिल्म करने से इनकार कर दिया. उस वक्त माधुरी फिल्म तेजाब से हिट हो चुकी थी. वहीं, कई एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया था.



एक्ट्रेस ने किया बॉलीवुड से बाय-बाय

बात ज्यादा आगे बढ़ने पर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मीनाक्षी को फिल्म में दोबारा बुला लिया. फिल्म दामिनी साल 1993 में रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई. बता दें, फिल्म तेजाब पहले मीनाक्षी को ही ऑफर हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस की मोटी फीस की डिमांड की वजह से फिल्म माधुरी दीक्षित की झोली में चली गई और वह इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गईं. इस पूरे वाक्य पर मीनाक्षी ने कहा, 'मुझे शत प्रतिशत नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि माधुरी और कई एक्ट्रेस ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया था'. फिल्म दामिनी वाले किस्से के दो साल बाद एक्ट्रेस ने अमेरिकी बैंकर से शादी रचाकर बॉलीवुड को बाय-बाय कह दिया था, जबकि एक्ट्रेस का करियर खूब ऊंचाइयों पर था.



