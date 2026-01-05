Dhurandhar Box Office Collection Day 32: एक महीने बाद धुरंधर की रफ्तार हुई धीमी, 32वें दिन कमाए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection Day 32: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' ने रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ है, लेकिन 32वें दिन यानी पांचवें सोमवार को कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. फिल्म ने इस दिन करीब 2.5 से 4 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो पिछले रविवार के मुकाबले काफी कम है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारे हैं. कहानी भारतीय जासूस हमजा की है, जो पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली है.

बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार:

- पांचवें वीकेंड (दिन 29-31) में फिल्म ने करीब 33 करोड़ रुपये कमाए.

- दिन 30 (शनिवार): 11.75 करोड़ रुपये

- दिन 31 (रविवार): 12.75 करोड़ रुपये

- दिन 32 (सोमवार): अनुमानित 2.5-4 करोड़ रुपये

अब फिल्म की कुल भारत नेट कमाई 772 से 824 करोड़ रुपये के बीच पहुंच गई है. दुनिया भर में यह 1200 करोड़ रुपये पार कर चुकी है, जो इसे ऑल टाइम की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में शुमार करता है. गिरावट की वजह छुट्टियों का खत्म होना और स्कूल-कॉलेज खुलना है. साथ ही, जल्द आने वाली साउथ की बड़ी फिल्में जैसे प्रभास की 'द राजा साब' और विजय तलापति की फिल्में भी असर डाल सकती हैं. फिर भी, 'धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. यह लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट कमाई करने वाली फिल्म रही. अब यह 'पुष्पा 2' के कुछ रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रही है. फिल्म की सीक्वल 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में आएगी. दर्शक इसे अब भी पसंद कर रहे हैं, और कुल कमाई 850 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है.

