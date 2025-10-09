महावतार बाबाजी गुफा में ध्यान लगाते दिखे रजनीकांत, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग हिमालय की वादियों में की है. उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वह कितने आध्यात्मिक हैं और उनका मानना ​​है कि हिमालय जाने से उन्हें अपने मन को शांत करने में मदद मिलती है. इन दिनों वह हिमालय की धार्मिक यात्रा पर हैं. इस दौरान रजनीकांत ने महावतार बाबाजी गुफा के दर्शन किए. यहां से उनकी ध्यान में बैठे हुए तस्वीरें सामने आई हैं. यह तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. इन तस्वीरों में रजनीकांत स्टारडम की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में आराम से ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. रजनीकांत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पारंपरिक रूप से सफेद ड्रेस पहने श्री बाबाजी आश्रम के लोगों से बात करते दिख रहे हैं.

आश्रम की टीम ने इस वीडियो को अपनी एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सुपरस्टार रजनीकांत ने हिमालय की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बाबाजी गुफा के पास श्री बाबाजी आश्रम में स्वामीजी के साथ भोजन किया." इससे पहले रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए थे और बाद में गंगा तट पर ध्यान करने के साथ ही गंगा आरती में शामिल हुए थे. इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई थीं. एक तस्वीर में रजनीकांत सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखाई दिए थे.

Superstar Rajinikanth had a divine lunch with Swamiji at Sri Babaji Ashram near Babaji Cave during his spiritual journey to the Himalayas. 🌿🙏✨#ThalaivarRajinikanth#ThalaivarNirantharam@rajinikanth@ash_rajinikanth @soundaryaarajni pic.twitter.com/11iA2sG1vK — RIAZ K AHMED (@RIAZtheboss) October 8, 2025

इसके बाद रजनीकांत बद्रीनाथ धाम गए थे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीविशाल के दर्शन किए. इस दौरान श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्रीविशाल का प्रसाद और तुलसी की माला भेंट की. रजनीकांत ने के. बालचंदर की फिल्म 'अपूर्व रागंगल' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्होंने तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 160 से अधिक फिल्मों में काम किया. इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दीं.

रजनीकांत को पिछली बार लोकेश कनगराज की तमिल एक्शन थ्रिलर 'कुली' में देखा गया था. 'कुली' को लोकेश कनराज ने ही डायरेक्ट किया है. इसमें नागार्जुन और श्रुति हासन भी अहम भूमिका में दिखे थे.