VIDEO: अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सुपरस्टार रजनीकांत, हाथ जोड़कर कुछ यूं किया फैंस का शुक्रिया

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत 30 सितंबर को अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगते हुए नजर आए. इसी बीच चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थलाइवा शुक्रवार को डिस्चार्ज हो गए हैं. उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने इसकी जानकारी दी है. जबकि सोशल मीडिया पर उनके अस्पताल से निकलने के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. क्लिप में सुपरस्टार कार में मास्क पहने नजर आ रहे हैं और अस्पताल से घर की ओर जाते दिख रहे हैं. वहीं उनका इंतजार कर रहे फैंस को वह हाथ जोड़कर शुक्रिया कहते हुए भी दिख रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत सोमवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल ने एक बयान में कहा, "अभिनेता के हृदय से जुड़ी रक्त वाहिका में सूजन थी और उसका इलाज गैर-सर्जिकल ट्रांस कैथेटर विधि से किया गया. वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट साई सतीश ने एओर्टा (महाधमनी) में एक स्टेंट लगाया जिससे सूजन पूरी तरह बंद हो गई (एंडोवास्कुलर रिपेयर). हम उनके शुभचिंतकों और प्रशंसकों को बताना चाहेंगे कि प्रसीजर बिलकुल ठीक हुआ है. रजनीकांत की हालत स्थिर है और वे ठीक हैं."

Superstar discharged and on the way home earlier today. Thanks to all our prayers 🫂♥️🙏#Rajinikanth𓃵 #SuperstarRajinikanth #Rajini pic.twitter.com/KDDkdnIiHJ