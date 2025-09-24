विज्ञापन

फैंस का प्यार देख खुद को नहीं रोक पाए रजनीकांत, कर दिया 'जेलर 2' की रिलीज का ऐलान, इस दिन होगी रिलीज

फिल्म की शूटिंग अलग-अलग जगहों पर चल रही है. हाल ही में, रजनीकांत केरल के पलक्कड़ के पास शूटिंग में व्यस्त थे, जहां फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

Read Time: 2 mins
Share
फैंस का प्यार देख खुद को नहीं रोक पाए रजनीकांत, कर दिया 'जेलर 2' की रिलीज का ऐलान, इस दिन होगी रिलीज
खत्म हुआ 'जेलर 2' का इंतजार, इस दिन आ रहा है रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल
नई दिल्ली:

सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' की चर्चा जोरों पर है. 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' ने भले ही मिली-जुली समीक्षाएं हासिल की हों, लेकिन इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रजनीकांत की फिल्मोग्राफी को और मजबूत किया. इस सफलता के बाद, फैंस और फिल्म समीक्षक 'जेलर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग अलग-अलग जगहों पर चल रही है. हाल ही में, रजनीकांत केरल के पलक्कड़ के पास शूटिंग में व्यस्त थे, जहां फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. 

ये भी पढ़ें: शशि कपूर ने ठुकरा दिया था नेशनल अवॉर्ड, इस फिल्म में अपनी ही एक्टिंग से निराश हो गए थे एक्टर

रजनीकांत ने कार के सनरूफ से बाहर निकलकर फैंस का अभिवादन किया और उनकी तालियों का जवाब दिया. शूटिंग के दौरान एक्शन सीन्स और भव्य सेट डिजाइनों ने भी स्थानीय फैंस का ध्यान खींचा. खबर है कि केरल शेड्यूल में फिल्म का क्लाइमेक्स हिस्सा फिल्माया गया. शूटिंग पूरी कर रजनीकांत चेन्नई लौट आए हैं. 

एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फैंस को खुशखबरी दी कि 'जेलर 2' 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. नेल्सन के निर्देशन में बनी 'जेलर' ने 2023 में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े. यह रजनीकांत के करियर की दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी, जो '2.0' के बाद आई. 

फिल्म में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी शानदार अदाकारी ने फैंस में खूब उत्साह जगाया. 'जेलर' की कहानी, पटकथा और अभिनय आज भी चर्चा में हैं. 'जेलर 2' में पहली फिल्म के प्रमुख सितारों की वापसी के साथ-साथ नए चेहरों जैसे एसजे सूर्या और नंदमूरी बालकृष्ण के शामिल होने की भी खबर है. प्रशंसकों में इस सीक्वल को लेकर उत्साह चरम पर है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jailer 2, Jailer 2 Release Date, Movie Jailer 2, Rajinikanth, Actor Rajinikanth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com