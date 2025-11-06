विज्ञापन

रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी फिर करेगी कमाल, 70 साल पार इन दोनों सुपरस्टार का आगे होगी सबकी छुट्टी

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शानदार अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि दो महानायक सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन अब एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं.

नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शानदार अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि दो महानायक सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन अब एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं. राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल और कमल हासन द्वारा प्रस्तुत इस मेगा फिल्म का नाम है थलाइवर 173, जिसका निर्देशन करेंगे लोकप्रिय फिल्मकार सुंदर सी. यह सहयोग सिर्फ़ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की दो सबसे बड़ी शख्सियतों के बीच 50 साल पुराने दोस्ती और भाईचारे का जश्न है. रजनीकांत और कमल हासन ने 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत साथ की थी, और दशकों बाद यह प्रोजेक्ट उनके रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएगा.

थलाइवर 173 को लेकर पहले से ही दर्शकों में अपार उत्साह है, क्योंकि यह फिल्म राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के 44 साल पूरे होने के मौके पर बनाई जा रही है. इस फिल्म का निर्माण स्वयं कमल हासन और आर. महेंद्रन कर रहे हैं, जबकि इसकी रिलीज़ की जिम्मेदारी संभालेगी रेड जायंट मूवीज़. यह प्रोजेक्ट कई मायनों में ऐतिहासिक है एक ओर रजनीकांत का अनोखा करिश्मा और ऊर्जा, दूसरी ओर सुंदर सी का मनोरंजक निर्देशन, और इन सबके पीछे कमल हासन की रचनात्मक दृष्टि. फिल्म को भव्य स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसे पोंगल 2027 पर ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज़ देने की योजना है.

इस घोषणा के साथ सोशल मीडिया पर थलाइवर 173 ट्रेंड करने लगा है. फैंस इसे सदी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक सहयोग” बता रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह फिल्म न सिर्फ़ तमिल सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी.

