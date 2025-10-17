राधे से निकाले जाने पर रजत बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- सलमान ने मुझे निकला नहीं था लेकिन वो मुझे...

सलमान खान (Salman Khan) एक सुपरस्टार हैं जिन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं. उनकी एक्टिंग उन्हें खास बनाती है, लेकिन उनकी मदद करने वाली और अच्छे स्वभाव की आदत भी उन्हें अलग बनाती है. लेकिन कभी-कभी इसे गलत समझ लिया जाता है. ऐसा ही मामला था रजत बेदी (Rajat Bedi) का, जब सलमान ने उन्हें राधे फिल्म में रोल लेने से मना किया. इसे गलत समझा गया कि सलमान ने रजत को फिल्म से हटा दिया. अब रजत ने आकर सारी अफवाहें सही बता दी हैं.

रजत बेदी ने सलमान खान के साथ उनके कथित मतभेद की अफवाहों पर सफाई दी है. ये अटकलें तब उठीं जब रजत ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि सलमान ने उन्हें राधे (2021) में रोल लेने से मना किया था. हालांकि, उनका बयान सलमान की फिक्र और सलाह को दिखाने के लिए था, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इसे गलत समझा और लिखा कि सुपरस्टार ने उन्हें फिल्म से हटा दिया था.

एक हालिया इंटरव्यू में, रजत ने कहा, "गलत खबर, सब गलत खबर है! सलमान भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं. सलमान भाई मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत सम्मान रखते हैं. मैं तीसरी पीढ़ी के फिल्मी परिवार से हैं. वह मेरे बेटे को भी बहुत प्यार करते हैं. मैं भाई से बहुत प्यार करता हूं. प्लीज ये गलत जानकारी फैलाना बंद करो."

रजत ने आगे बताते हुए कहा कि असल में क्या हुआ था, "भाई की प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे 'राधे' के लिए बुलाया था. बल्कि, भाई तो मेरे लिए ही देख रहे थे. जब उन्हें पता चला कि उनकी टीम ने मुझे कौनसे रोल के लिए बुलाया है, तो उन्होंने कहा, 'तू ये रोल नहीं करेगा बेटा. मैं तुझे कुछ बढ़िया काम दूंगा.' कोई नेगेटिविटी नहीं है, भाई मेरे अच्छे का ध्यान रख रहे थे. वह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे." रजत ने आखिर में कहा, "सलमान खान और उनके पिता सलीम खान साब, के मन में मेरे परिवार के लिए खूब सम्मान है, और हम एक प्यार रिश्ता साझा करते हैं."

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है. दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है.