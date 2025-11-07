विज्ञापन

राजामौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म की आई पहली झलक, लोग बोले- कृष 3 का विवेक ओबेरॉय या मीशो का डॉक्टर ऑक्टोपस

राजामौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म की पहली झलक रिलीज हो गई है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है और इसकी तुलना कई किरादरों से की जा रही है.

राजामौली की फिल्म का पहला लुक आया निशाने पर
नई दिल्ली:

एस.एस. राजामौली की अगली बेनाम फिल्म की पहली झलक रिलीज कर दी गई है. इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. फिल्म का बजट लगभग 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इस फिल्म की शूटिंग को दुनियाभर में अंजाम दिया जा रहा है. फिल्म की टीम ने आज फिल्म से पृथ्वीराज का पहला लुक रिलीज कर दिया है. जैसे ही इस लुक को रिलीज किया गया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. सोशल मीडिया पर इस लुक की कई पुराने किरदारों से तुलना होने लगी तो किसी ने कह डाला कि ये एआई से बना है. आइए जानते हैं राजामौली और महेश बाबू की इस फिल्म से आए पृथ्वीराज सुकुमारन के पहले लुक को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स क्या कह रहे हैं.

क्या कृष 3 से इंस्पायर है ये लुक?
जैसे ही राजामौली की फिल्म की यह पहली झलक आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ये लुक कई किरदारों से इंस्पायर्ड है. कुछ फैन्स को तो ये किरदार ऋतिक रोशन की फिल्म कृष 3 के विवेक ओबेरॉय जैसा लगा. इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने कमेंट किया कि अरे सर ये तो कृष 3 के विवेक ओबेरॉय के रोल जैसा लग रहा है. अब देखना यह है कि आपने फिल्म में क्या बनाया है. वहीं एक ने लिखा कि कृष 3 का विवेक ओबेरॉय.

मीशो का डॉक्टर ऑक्टोपस?
राजामौली की इस फिल्म की पहली झलक में पृथ्वीराज सुकुमारन के लुक को लेकर फैन्स खूब मजाक बना रहे हैं. एक यूजर ने तो इसको स्पाइडरमैन फिल्म के विलेन ऑक्टोपस की ही कॉपी बता डाला है. कमेंट किया है कि ये तो मीशो का डॉक्टर ऑक्टोपस है. वहीं एक फैन ने लिखा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस. इस तरह इस विदेशी पात्र के साथ भी इसकी तुलना की जा रही है.

सूर्या की 24 मूवी का ऐतरेय?
सूर्या की 24 मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सूर्या विलेन के रोल में भी थे जिसका नाम ऐतरेय था. वो भी दिव्यांग था और व्हीलचेयर पर था. अब जब राजामौली की नई फिल्म की झलक सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तुलना ऐतरेय से करनी शुरू कर दी. एक कमेंट आया है कि ये तो हूबहू ऐतरेय जैसा लग रहा है. एक कमेंट में कहा गया है कि 24 मूवी में सूर्या के तीन भाई थे, उनमें से एक कुंभा है. वहीं कोई इस बाहुबली के नासर से प्रेरित बता रहा है.

