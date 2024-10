इस गाने में दिखी थी राज कपूर की बेटी की झलक, इसलके बाद कभी फिल्मों में नजर नहीं आई ये कपूर गर्ल

कपूर खानदान की एक परंपरा बहुत पुरानी रही है. वो परंपरा ये थी कि कपूर खानदान की बेटी या बहुएं कभी फिल्मों में नहीं आती थीं. नीतू सिंह और बबीता ने भी कपूर खानदान के बेटों से शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं किया था. इस परंपरा को तोड़ा राज कपूर की पोतियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने लेकिन इन से पहले भी कपूर खानदान की एक बच्ची फिल्मों में अपनी झलक दिखा चुकी है. हालांकि वो झलक सिर्फ एक गाने में चंद सेकंड के लिए ही दिखाई दी. उसके बाद वो बच्ची भी फिल्मों में नहीं आई. क्या आप जानते हैं कौन सा है वो गाना और वो बच्ची.

Main Na Rahoongi, Tum Na Rahoge

