जॉर्जिया के बागान में अंगूर खाने टूट पड़े थे बॉलीवुड के ये नामचीन सितारे, ताजे फल देख दो एक्ट्रेस ने कर डाली ऐसी हरकत

बॉलीवुड की स्टारी नाइट्स, फिल्मी पार्टियां या हाउस पार्टीज के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. कई पार्टियों को देखकर लगता है कि सेलिब्रेशन से पहले एक रेड कार्पेट का इंतजाम भी किया गया है. जिस पर वॉक करके, फोटो खिंचाने के बाद ही पार्टी में एंट्री होती है लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मी दोस्तियां और पार्टियां इतने ग्लैमर से भरपूर नहीं हुआ करते थे. बल्कि आपस में मिलना जुलना बिलकुल फ्रेंडली अंदाज में होता था. उस दौर का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ढेरों फिल्मी सितारे हैं जो अंगूर के बागान पर टूट पड़े हैं और रसीले अंगूरों का मजा ले रहे हैं.

Blast from the past: Raj Kapoor, Dev Anand, Nargis, Nirupa Roy, Balraj Sahni, Bimal Roy and others enjoying in grapes farm in Georgia, Tbilisi (1954) #rajkapoor #devnand #nargis #niruparoy #balrajsahni #50s #bollywoodflashback pic.twitter.com/NwaZ7uNHeb