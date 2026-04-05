16 साल की श्रीदेवी से शादी करना चाहते थे रजनीकांत, एक अपशकुन की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाया ये सपना

Rajinikanth wanted to marry Sridevi: प्रेम कहानी, लव स्टोरी, आशिकी या इश्क के मामले में बॉलीवुड फिल्में काफी अमीर हैं. हमने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में देखी हैं. खासतौर से लव स्टोरी के मामले में तो कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता. हीर रांझा, लव स्टोरी, लम्हे (Lamhe), चांदनी (Chandni), सदमा (Sadma) कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें दर्शकों का दिल छू लिया. अगर आपने गौर किया हो तो आखिरी तीन फिल्मों में हीरोइन श्रीदेवी (Sridevi) थीं. हमने श्रीदेवी पर फोकस इसलिए किया क्योंकि ये कहानी उन्हीं पर है. जी हैं श्रीदेवी ही वो एक्ट्रेस थीं जिनपर रजनीकांत (Rajinikanth) का दिल आया था और वह उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे.

श्रीदेवी को प्रपोज करने पहुंच गए थे रजनीकांत | Rajinikanth was planning to propose Sridevi

थलाइवा और साउथ फिल्मी इंडस्ट्री के सुपर स्टार जैसे नामों से पहचाने जाने वाले रजनीकांत का दिल श्रीदेवी के लिए धड़कता था और उनकी तरफ से तो बात शादी तक पहुंच गई थी. उस वक्त श्रीदेवी बहुत छोटी उम्र की थीं. रजनीकांत के करीबी और फिल्मकार के.बालचंदर के मुताबिक, जब श्रीदेवी 16 साल की थीं, तब रजनीकांत ने उनसे शादी करने का मन बना लिया था.

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रिश्ते के लिए श्रीदेवी की मां से बात करने वाले थे रजनीकांत | Rajinikanth never proposed sridevi because of a bad omen

रजनीकांत अपना रिश्ता लेकर श्रीदेवी की मां से बात करने को तैयार थे. इसके लिए उन्होंने एक खास मौका भी चुना. ये मौका था श्रीदेवी के नए घर के गृह प्रवेश का. रजनीकांत अपने दोस्त के.बालचंदर के साथ वहां पहुंचे लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई. रजनीकांत ने इसे एक बुरा शकुन माना और बिना कुछ कहे वहां से लौट आए. इसके बाद उन्होंने अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया.

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