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राधिका आप्टे ने शेयर की आपबीती, शूटिंग के दौरान पैरों पर गुदगुदी करने लगा कोस्टार, एक्ट्रेस ने यूं दिया इस हरकत का जवाब

राधिका आप्टे हमेशा खुलकर बात करने के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने एक बार साउथ इंडस्ट्री के अपने खौफनाक एक्सपीरियंस के बारे में बताया था. सिचुएशन थोड़ी अजीब थी लेकिन एक्ट्रेस ने इसे बखूबी हैंडल किया.

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राधिका आप्टे ने शेयर की आपबीती, शूटिंग के दौरान पैरों पर गुदगुदी करने लगा कोस्टार, एक्ट्रेस ने यूं दिया इस हरकत का जवाब
राधिका आप्टे ने शेयर किया दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस
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नई दिल्ली:

राधिका आप्टे उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने बिना किसी बड़े फिल्मी परिवार से आए अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने ग्लैमर से ज्यादा अपनी एक्टिंग और अलग तरह की कहानियों को महत्व दिया. आज वह हिंदी के साथ-साथ मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम कर रही हैं. वह अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. इसी वजह से उनके करियर से जुड़े कई किस्से चर्चा में रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा उस समय सामने आया, जब उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने को-स्टार की हरकत पर उसे थप्पड़ जड़ दिया था. 

राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ. बचपन से ही उनका झुकाव कला की तरफ था. उन्होंने करीब आठ साल तक कथक सीखा और इसी दौरान थिएटर से भी जुड़ गईं. थिएटर में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं. फिल्मों में राधिका की शुरुआत साल 2005 में फिल्म 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी!' से हुई. इसके बाद उन्होंने छोटे-बड़े कई किरदार किए. साल 2009 की बंगाली फिल्म 'अंतहीन' में उन्हें अहम भूमिका मिली. इसके बाद 'रक्त चरित्र,' 'शोर इन द सिटी,' और तमिल फिल्म 'धोनी' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अलग-अलग भाषाओं के सिनेमा में काम किया. शुरुआत में उन्हें बहुत बड़े मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हर भूमिका को गंभीरता से निभाया और धीरे-धीरे अपनी जगह मजबूत करती गईं.

साल 2015 राधिका के करियर के लिए बेहद खास रहा. 'बदलापुर' और 'हंटरर' जैसी फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया. इसके बाद 'मांझी: द माउंटेन मैन', 'फोबिया' और 'पार्च्ड' जैसी फिल्मों में शानदार किरदार निभाए. 'पार्च्ड' में उनके काम के लिए उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजेलिस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला.

इसके बाद राधिका ने डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. साल 2018 में वह 'लस्ट स्टोरीज', 'सेक्रेड गेम्स' और 'घोल' जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनीं. 'लस्ट स्टोरीज' में उनके अभिनय को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन मिला. वह इस नामांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनीं. इसके अलावा 'रात अकेली है', 'मोनिका, ओ माई डार्लिंग' और दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने अलग तरह के किरदार निभाए.

राधिका के बेबाक अंदाज को भी लोग काफी पसंद करते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई घटना के बारे में बताया था. राधिका आप्टे के मुताबिक, एक को-स्टार ने शूटिंग के दौरान उनके पैरों को गुदगुदाना शुरू कर दिया. वह उस अभिनेता को ठीक से जानती भी नहीं थीं. उन्हें यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया.

राधिका को अपने करियर में कई बड़े सम्मान और नामांकन मिल चुके हैं. 'पार्च्ड' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने के अलावा उन्हें 'मांझी: द माउंटेन मैन', 'लस्ट स्टोरीज', 'अंधाधुन' और दूसरी फिल्मों के लिए भी पुरस्कारों में नामांकन मिला. 2017 में 'मैडली' के लिए ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला. हाल के वर्षों में वह 'सिस्टर मिडनाइट' फिल्म, जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई और 'साली मोहब्बत' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं.
 

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