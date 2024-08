Confirmed: 6 दिसंबर को ही रिलीज होगी पुष्पा 2 द रूल, मेकर्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Pushpa 2 The Rule Release Date Confirmed: पुष्पा 2 द रूल उन फिल्मों में से एक है, जिसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहां मेकर्स ने कुछ दिनों पहले अगस्त से दिसंबर में फिल्म को पोस्टपोन कर दिया था तो वहीं दिसंबर से भी रिलीज डेट आगे बढ़ने की खबरें जोरों पर थी. हालांकि मेकर्स ने इसे लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी. लेकिन अब अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे कंफर्म हो गया है कि पुष्पा 2 6 दिसंबर 2024 को ही रिलीज होगी.

एक एक्साइटिंग अपडेट में, निर्माताओं ने घोषणा की है कि क्लाइमेक्स पार्ट की शूटिंग शुरू हो गई है. अल्लू अर्जुन एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के लिए हैदराबाद के सेट पर नजर आए. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पुष्पा 2 द रूल फिल्म 6 दिसंबर, 2024 को रिलीज़ होने वाली है, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, और यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी.

Shoot Update: Pushpa2TheRule is currently shooting a spectacular action episode for the climax. Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 6th DEC 2024.



Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @ThisIsDSP @SukumarWritings @MythriOfficial @TSeries pic.twitter.com/X5haaasHAj