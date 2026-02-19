डर और सस्पेंस के साथ थिएटर्स में आ रही है ‘साइको किलर’, हर मोड़ पर सामने आएगा खौफनाक सच

हॉलीवुड की अपकमिंग सीरियल किलर हॉरर फिल्म 'साइको किलर' को लेकर इस वक्त जबरदस्त बज बना हुआ है और अब फिल्म का कुछ सेकेंड्स का वीडियो क्लिप सामने आने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. इस क्लिप ने सस्पेंस और डर का ऐसा माहौल बना दिया है जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. फिल्म की कहानी एक महिला पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक खतरनाक किलर का पीछा कर रही होती है लेकिन मामला तब पूरी तरह बदल जाता है जब उसका अपना पति उस सीरियल किलर का शिकार बन जाता है और इसके बाद ये केस उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि पर्सनल बदले की लड़ाई बन जाता है.

Exclusive clip from ‘PSYCHO KILLER', a new serial killer horror film from ‘Se7en' writer Andrew Kevin Walker



The film follows a police officer who tracks down a killer after her husband became one of his victims



In theaters this Friday. pic.twitter.com/unEMANo1DI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2026

पति की मौत के बाद शुरू होती है असली जंग

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम केस अचानक एक पुलिस ऑफिसर की निजी जिंदगी से जुड़ जाता है. अपने पति की दर्दनाक मौत के बाद ये पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ने के मिशन पर निकलती है. जैसे-जैसे वो इस केस की गहराई में जाती है वैसे-वैसे उसके सामने कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं जो उसे अंदर तक हिला देते हैं.

वीडियो में दिखा डर और सस्पेंस का इंटेंस माहौल

सामने आए वीडियो में एक डरावना कमरा दिखाया गया है जहां मुख्य किरदार हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आती है. कमरे में चारों तरफ सन्नाटा है और दीवारों पर कुछ अजीब शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं जो माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना देते हैं. हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक और अचानक आने वाली आवाजें सीन को और टेंस बना देती हैं. जैसे ही वो कमरे में आगे बढ़ती है माहौल और डरावना होता जाता है जिससे साफ लगता है कि फिल्म में आगे कुछ खतरनाक होने वाला है.

इस शुक्रवार थिएटर्स में होगी रिलीज

फिल्म इस शुक्रवार यानि 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और मेकर्स को उम्मीद है कि ये कहानी ऑडियंस को आखिर तक सीट से बांधे रखेगी. हॉरर और थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म वीकेंड पर देखने के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है.