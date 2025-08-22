विज्ञापन

मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा... जब फिल्म की शूटिंग पूरी करवाने के लिए कादर खान के पैरों पर गिर गया था प्रोड्यूसर

इस एक्टर ने खुलासा किया है कि यह प्रोड्यूसर कादर खान के पैरों में जा गिरा था और उनसे फिल्म पूरी करने की भीख मांग रहा था.

नई दिल्ली:

कादर खान आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में निभाए उनके हर किरदार ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी हुई है. कादर खान ने फिल्मों में ज्यादातर जिंदगी की सीख देने वाले पिता और कॉमेडी रोल किए थे और इन्हीं रोल की बदौलत उन्हें बॉलीवुड में भुलाया नहीं जा सकता. वह एक शानदार अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी थे. अपनी फिल्मों के ज्यादातर डायलॉग वह खुद ही लिखते थे. उन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं. कादर खान के दोस्त और एक्टर टीकू तलसानिया ने एक किस्सा बताया कि कैसे एक प्रोड्यूसर कादर खान के कदमों में गिर पड़ा था.

टीकू तलसानिया ने सुनाया किस्सा

एक इंटरव्यू में कादर खान के दोस्त टीकू तलसानिया ने एक अनसुने किस्से के बारे में बताया है. यह किस्सा फिल्म 'उम्र 55 की दिल बचपन का' के सेट का है. एक्टर ने बताया, कादर के साथ बैठना मतलब एन्जॉय, उनकी पंचलाइन दमदार होती थी और उनका बोलने का अंदाज उससे भी ज्यादा बेहतर, वह बहुत टैलेंटेड थे'. एक्टर ने आगे बताया, एक दफा एक प्रोड्यूसर उनके पैरों में जा बैठा और उनसे भीख मांग रहा था कि वह उसकी फिल्म को पूरा कर दे, मैं यह सब देखकर चौंक गया, मैंने वहां से निकलने के बारे में सोचा, मैंने कहा कि आप मीटिंग निपटा लीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूं, उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोला और मैं रुक गया'.

कादर खान के पैरों में जा पड़ा था प्रोड्यूसर

टीकू ने आगे बताया, 'मैंने प्रोड्यूसर के मुंह से सुना था, सर प्लीज मेरी फिल्म को पूरा कर दीजिए, डबिंग अभी भी अधूरी है, मैं अगर इसे पूरा नहीं करेंगे तो मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा, कादर खान ने प्रोड्यूसर से कहा कि तू इतना बेकार इंसान है, कि तू फुटपाथ बेचकर भी खा जाएगा'.

बता दें, फिल्म उम्र 55 की दिल बचपन का एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी. फिल्म में कादर खान, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, गुलशन ग्रोवर और दिनेश हिंगु अहम रोल में थे. फिल्म के निर्माता और निर्देशक अजय मेहरा थे.

