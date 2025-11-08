विदेश में रह रहीं प्रियंका चोपड़ा ने गाया हिंदी गाना, फैन्स को नहीं पसंद आया ये वर्जन, लोग बोले- क्लासिक गाने को मार दिया 

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने नए म्यूज़िकल कमबैक को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ खास नहीं, बल्कि ट्रोलिंग है. प्रियंका ने मशहूर इंग्लिश सॉन्ग 'लास्ट क्रिसमस' का देसी वर्जन गाया है, जो सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शंस का शिकार हो गया है. कई साल बाद माइक पर लौटीं प्रियंका ने इस गाने को एक इंडियन टच देते हुए नया रूप दिया है. यह गाना फिल्ममेकर गुरिंदर चड्ढा की आने वाली फिल्म 'क्रिसमस कर्मा' का हिस्सा है, जो 14 नवंबर को यूके, आयरलैंड और अमेरिका में रिलीज होने जा रही है.

प्रियंका चोपड़ा का यह वर्जन भारतीय और पश्चिमी धुनों का मिश्रण है. फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में उनके साथ कई अंतरराष्ट्रीय कलाकार जैसे गैरी बार्लो, बिली पोर्टर, नितिन साहनी, शजने लुईस, पिक्सी लॉट और बॉय जॉर्ज भी शामिल हैं. हालांकि, जैसे ही गाने का शॉर्ट क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुआ, प्रियंका को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

Last Christmas… deh diya dil ❤️



Get in the festive spirit and listen now to Priyanka Chopra Jonas, Nitin Sawhney and Anoushka Shankar's brand new version of Last Christmas - a reimagined classic with a Desi twist, featured in the upcoming #ChristmasKarma movie and perfect for… pic.twitter.com/v8ZPvsFkh2 — Sony Music Soundtracks (@SonySoundtracks) November 7, 2025

कई यूजर्स ने प्रियंका के देसी ट्विस्ट पर तंज कसते हुए लिखा- 'प्रियंका ने गाने को अपनी आवाज में गाकर मार दिया है'. एक यूजर ने लिखा, 'किसी मजबूरी में गाना पड़ा होगा शायद?'. तो वहीं एक अन्य ने कहा, 'दिल मेरा चुराया क्यों ही सुन लेते, वही असली वर्जन था'. कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि यह गाना AI जनरेटेड” लग रहा है, जबकि कई लोगों ने प्रियंका के लिप-सिंक पर सवाल उठाए. जहां कुछ फैंस ने प्रियंका की कोशिश को सराहा, वहीं ट्रोल्स का कहना है कि उन्होंने एक क्लासिक सॉन्ग को 'बर्बाद' कर दिया.