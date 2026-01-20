भाई ने चुकाई प्रियंका चोपड़ा की सफलता की कीमत, मां मधु चोपड़ा का खुलासा, उसका संघर्ष हर दिन देखती हूं

प्रियंका चोपड़ा की मां, मधु चोपड़ा अक्सर अपने बच्चों के बचपन के दिनों की बातें शेयर करती हैं. उन्होंने हाल में कहा कि उनका बेटा सिद्धार्थ उनकी बेटी की सफलता के कारण "कोलैटरल डैमेज" बन गया. पुराने दिनों को याद करते हुए, मधु ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बीच कैसे बैलेंस बनाया.

प्रियंका चोपड़ा की मां ने यह भी बताया कि प्रियंका का भाई अक्सर अकेला रह जाता था और "खुद ही बड़ा हुआ." मधु चोपड़ा ने 'समथिंग बिगर' शो में कहा, "सिद्धार्थ प्रियंका की सारी सफलता का कोलैटरल डैमेज था क्योंकि उनके पापा (डॉ. अशोक चोपड़ा) काम कर रहे थे, मैं प्रियंका के साथ थी, और वह बस खुद ही बड़ा हुआ. उस समय वह टीनएजर था. मुझे लगता है कि वह मेरे लिए कोलैटरल डैमेज था."

बेटे सिद्धार्थ के बारे में बात करते हुए मधु ने आगे कहा, "मैं उसे हर दिन संघर्ष करते देखती हूं, और मुझे लगता है कि, ठीक है, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को एक-एक करके गिनो, और यह तुम्हें हैरान कर देगा कि भगवान ने क्या किया है. मैं हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स गिनती हूं. मेरे दो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं."

प्रियंका के माता-पिता है डॉक्टर

प्रियंका चोपड़ा के दिवंगत पिता, अशोक चोपड़ा, और मां, मधु चोपड़ा, दोनों भारतीय सेना में डॉक्टर थे. प्रियंका और उनके भाई कितने अलग हैं, इस बारे में बात करते हुए मधु ने कहा कि उनकी बेटी ने उनसे काम करने का तरीका सीखा है. उन्होंने कहा, "मैं सुबह जल्दी उठने वाली हूं. मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूं और अपना दिन शुरू करती हूं. मेरा बेटा इतना जल्दी नहीं उठता, लेकिन वह फिर भी सुबह 8:30 बजे तक उठ जाता है. प्रियंका, वह किस तरह का काम कर रही है, इस पर निर्भर करता है, अगर ज़रूरत हो तो वह सुबह 4 बजे भी उठ जाती है."

‘बच्चों पर रखा 100 परसेंट ध्यान'

इससे पहले, डॉ. स्तुति खरे शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर, मधु ने बताया था कि उन्होंने प्रियंका के करियर, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और घर के दूसरे कामों को कैसे मैनेज किया, और हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "जब मैं उनके (बच्चों) साथ होती थी, तो वह 100 परसेंट बच्चों का समय होता था. वह सच में बहुत अच्छा था. मुझे लगता है कि इसी तरह वे काम करने का तरीका भी सीख पाए कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही खुद को, अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी को भी समय देना होगा."