कमाई करने में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से भी आगे हैं प्रियंका चोपड़ा, होश उड़ा देगी देसी गर्ल की नेटवर्थ

बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा के फैंस को फिलहाल उनकी अपकमिंग फिल्म का इंतजार है. प्रियंका साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और बाहुबली जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर एस.एस राजामौली की फिल्म SSMB 29 में नजर आने वाली हैं. प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की शूटिंग के लिए कई बार अपनी ससुराल अमेरिका से मायके भारत आ चुकी हैं. प्रियंका को आज से 9 साल पहले 2016 में इंडियन फिल्म गंगाजल में देखा गया था. बीते 9 साल से एक्ट्रेस हॉलीवुड में झंडे गाड़ रही हैं. अब अगले साल प्रियंका को किसी इंडियन फिल्म में देखा जाएगा. देसी गर्ल ने बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड से खूब पैसा कमा रही हैं. इसके साथ ही वह कई प्रोडक्ट्स की ब्रांड एंबेसडर भी हैं. आइए जानते हैं आज कितने करोड़ रुपये की मालकिन हैं प्रियंका चोपड़ा.

मनोरंजन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट के लिए क्लिक करें: https://ndtv.in/entertainment/

प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ कितनी?

बता दें, प्रियंका चोपड़ा इंडिया की तीसरी ऐसी एक्ट्रेस है, जिनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे जूही चावला और ऐश्वर्या राय हैं. जबकि कमाई के मामले में प्रियंका ने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, काजोल और कैटरीना कैफ जैसी टॉप एक्ट्रेस को पीछे छोड़ रखा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ 650 करोड़ रुपये है. प्रियंका ने इतना अपार धन महज 23 साल में कमाया है. एक्ट्रेस ने साल 2002 में फिल्मी की दुनिया में कदम रखा था और इसके बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

प्रियंका की नेटवर्थ पति से कम या ज्यादा?

अब प्रियंका भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ने महेश बाबू की फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है. वहीं, अपनी सुपरहिट विदेशी सीरीज सिटाडेल से एक्ट्रेस ने 41 करोड़ रुपये कमाए थे. विज्ञापन और प्रोडक्ट मार्केटिंग से वह साल में 50 लाख से 1 करोड़ रुपये कमाती हैं. साल 2021 में एक्ट्रेस ने एक हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया था, जो रिटेल मार्केट में बेस्ट सेलर बना. इसके अलावा वह डेटिंग एप, फुटवियर और कई फूड संबंधित प्रोडक्ट्स पर भी पैसा इन्वेस्ट करती हैं. बता दें, प्रियंका चोपड़ा के हसबैंड निक जोनस की नेटवर्थ 670 करोड़ रुपये है. वहीं, स्टार कपल लॉस एंजिल्स में 170 करोड़ रुपये के लग्जुरियस बंगले में शान से रहता है.